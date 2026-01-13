Payasos y una drag queen reclaman la excarcelación de los etarras ante niños en Bilbao

Una drag queen y payasos proetarras reclamaron el pasado sábado la excarcelación de etarras ante niños en Bilbao. Este adoctrinamiento tuvo lugar en el marco de la manifestación de los socios de Pedro Sánchez para que el Gobierno excarcele a los terroristas de ETA.

La marcha, convocada por el colectivo de apoyo a los presos etarras Sare, con el respaldo de Bildu, recorrió las calles de Bilbao bajo el lema «Behin betiko» (-De una vez por todas, en euskera- para reclamar al Ejecutivo la amnistía total e «inmediata» para cerca de medio centenar de terroristas de ETA que aún cumplen condena por asesinatos. En la manifestación participaron los socios parlamentarios del Gobierno, como ERC, Junts, BNG y Podemos.

Ha sido la asociación de guardias civiles Jucil quien ha dado la voz de alarma en redes sociales denunciando el adoctrinamiento de los proetarras a los más pequeños pidiendo la excarcelación de los asesinos.

«Si pensaban que en la manifestación proetarra que hubo el pasado sábado en Bilbao, Vascongadas, lo habían visto todo, estaban confundidos», ha señalado acompañando su denuncia de un vídeo y una imagen que muestran estos hechos. Además, acompaña el tuit de un hilo en el que destaca que «son más de 850 vidas segadas, 357 de ellas de compañeros que dieron todo por España» y que algunos de ellos «llevan más de seis décadas en una tumba, mientras sus familias siguen atrapadas en una prisión sin barrotes: la del recuerdo y la injusticia».

«Quién diga que hoy un guardia civil y sus familias pueden vivir en paz y armonía, te están mintiendo con premeditación y alevosía», agrega Jucil.

Si pensaban que en la manifestación PROETARRA que hubo el pasado sábado en Bilbao, Vascongadas, lo habían visto todo, estaban confundidos. También hubo actos donde los payasos y la drak queen proetarra adoctinaron a los más pequeños. Piden la excarcelación de los asesinos. https://t.co/Mm4d4Vdl2o pic.twitter.com/Aw35dmJwHL — Jucil Vizcaya (@Jucil_Vizcaya) January 12, 2026

Actos dirigidos a niños

No es la primera vez que ocurre esto. El colectivo de presos etarras ha organizado numerosos actos con espectáculos dirigidos a niños. Por ejemplo, fue sonado uno en 2022 cuando las plataformas de apoyo a los presos de la banda asesina, con EH Bildu presente como soporte político, festejaron en San Sebastián los acercamientos de terroristas a cárceles del País Vasco arrancados al Gobierno de Sánchez y entre las actividades de aquel multitudinario acto, con un festival de música como principal reclamo, hubo conciertos y actuaciones para niños, rodeadas de proclamas, simbología y mensajes en favor de los presos de ETA.

Entre los miles de asistentes que congregó la izquierda abertzale había numerosos niños y menores de edad. Para ellos se organizaron gymkanas, tirolinas y talleres de maquillaje. Y también actuaciones: la del payaso Porrotx, el nombre artístico de José María Aguirretxe, quien fue concejal de la ilegalizada Euskal Herritarrok.

En aquella ocasión, rodeados de carteles con la flecha con la que piden los acercamientos de etarras, tanto el payaso abertzale como otros artistas realizaron un concierto musical con letras reivindicativas ante la atenta mirada de decenas de niños, donde hubo menciones al «silencio» y a los «barrotes» en clara alusión a los presos de ETA que, como Javier García Gaztelu Txapote o Henri Parot ya viven en cárceles próximas a sus domicilios.

En 2021, en Navarra, también se utilizó un acto infantil para pedir la liberación de dos terroristas de ETA. Además, la red de presos de ETA vende camisetas para niños de cuatro años con simbología de los acercamientos, como también ha informado OKDIARIO.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado en diversas ocasiones la utilización de niños en actos proetarras.

Al menos 374 actos de apoyo a ETA en 2025

Covite ha registrado hasta 374 actos de apoyo a ETA a lo largo de 2025 en su Observatorio de Radicalización. En el informe, presentado la pasada semana, esta asociación presidida por Consuelo Ordóñez –hermana del concejal del PP vasco Gregorio Ordóñez asesinado por ETA el 23 de enero de 1995, en San Sebastián–, destaca que la ligera bajada en el número de casos y la desaparición de los ongi etorris «no deben inducir a engaño», ya que el número de actos registrados sigue siendo elevado y pone de manifiesto que «la legitimación social de ETA continúa muy presente en el espacio público de Euskadi y Navarra».

Conclusión que «resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta el alto número de etarras que han sido excarcelados en los últimos años, lo que ha conllevado la disminución de determinados actos y contextos de movilización que hasta ahora eran más habituales en el entorno de la izquierda abertzale», indica Ordóñez.

Del total de los actos registrados, 141 tuvieron lugar en Vizcaya, 129 en Guipúzcoa, 69 en Navarra, 19 en Álava, 10 en otras provincias y 6 en el extranjero, sobre todo en el País Vasco francés. Respecto a la tipología, 161 fueron de manifestaciones en las que se reclamó la excarcelación de los etarras presos; 116 fueron pintadas y pancartas de ensalzamiento explícito a ETA y a sus presos; 23 de fiestas populares que se convierten en contextos ideales para enaltecer a ETA y a sus presos, como ha sucedido con las festividades veraniegas o con las fechas señaladas de Nochebuena y Nochevieja.

A ellos se suman 39 de homenajes públicos a etarras muertos; cinco homenajes en la vía pública a etarras que todavía están en prisión, en los que se colocó una foto del miembro de ETA en cuestión y se le baila un aurresku, un acto novedoso que Covite ha observado en los últimos tres años en los que no ha habido ongi etorris, mientras que los 30 actos restantes se han encuadrado en la categoría de «otros» ya que no han podido clasificarse en las citadas categorías. El acto más repetido a lo largo de 2025 fueron los homenajes a los etarras Txiki y Otaegi.

Por otra parte, Covite ha denunciado que la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA sigue avanzando en la dirección marcada por la izquierda abertzale, concediendo «terceros grados fraudulentos» y otros beneficios penitenciarios a terroristas que no han mostrado un arrepentimiento real ni se han desvinculado de la estrategia política de legitimación del terrorismo de la izquierda abertzale, pese a que el arrepentimiento es un requisito esencial que exige la ley para acceder al tercer grado y que «resulta incompatible con la exaltación pública y sistemática que la izquierda abertzale sigue haciendo de los presos de ETA».

Partidos como Sortu y plataformas como Sare –cuyo objetivo declarado es la excarcelación de los presos de ETA– organizan la mayoría de los actos de legitimación del terrorismo documentados en el Observatorio de Radicalización. «Esto demuestra que los dirigentes de la izquierda abertzale siguen considerando a los terroristas de ETA como referentes políticos y, al mismo tiempo, les impiden arrepentirse, porque el arrepentimiento supondría cuestionar la trayectoria criminal de ETA», subraya Ordóñez, denunciando también la falta de transparencia del Gobierno vasco en relación con la concesión de determinados beneficios penitenciarios.

Y que esta política de concesión de terceros grados «fraudulentos» se esté llevando a cabo con el aval de las instituciones, incluida la Fiscalía de la Audiencia Nacional, «que es quien debe velar por nuestro derecho a la Justicia en la fase de ejecución de las condenas, ya que en esta fase se nos niega el derecho a estar personadas». «Pero sabemos que la Fiscalía últimamente no sólo no vela por nuestros derechos, sino que avala terceros grados a etarras sabiendo perfectamente que no están arrepentidos. Esto supone una vulneración del derecho de las víctimas a la Justicia y un mensaje devastador de impunidad», concluye Covite.