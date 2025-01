Los socios de Sánchez se manifiestan en Bilbao para que el Gobierno excarcele a los terroristas de ETA

El colectivo de apoyo a los presos etarras Sare, con el respaldo de Bildu, ha organizado este sábado una marcha en Bilbao bajo el lema «Behin betiko» («De una vez por todas», en euskera) para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez la amnistía total e «inmediata» para cerca de medio centenar de terroristas de ETA que aún cumplen condena por asesinatos. La marcha ha contado con representantes de los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez, como ERC, Junts, BNG y Podemos.

Entre los asistentes se ha podido ver al ex presidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra, vinculado a Junts, saludando al líder de Bildu, Arnaldo Otegi, y sosteniendo la pancarta. La formación batasuna viene reclamando al Ejecutivo socialcomunista que todos los presos etarras salgan de prisión. Recientemente, ya consiguió una reforma legislativa que podría descontar a 44 etarras las penas cumplidas en Francia.

Además de Torra, también han asistido la ex presidenta del Parlamento catalán Laura Borrás, el diputado de Junts en el Congreso Josep Pagés, y los responsables de la ANC y Òmnium Cultural, Lluís Llach y Xavier Antich, respectivamente. Por parte de ERC han acudido Joan Ignasi Elena, ex conseller de Interior de la Generalitat con Pere Aragonés, y Diana Riba, portavoz de Esquerra en el Parlamento europeo. En nombre de la CUP han estado Susanna Moreno y Berta Ramis. Además, otras formaciones soberanistas como el BNG y Més per Mallorca (con el diputado Vicenç Vidal) han querido estar presentes.

En declaraciones a los medios, el senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta ha afirmado que «ha llegado el día de poner fin a todas las excepcionalidades» y solucionar «de forma integral y definitiva la cuestión de los presos» de ETA.

Así, Elejabarrieta ha asegurado que la formación proetarra pretende de esta manera seguir transitando el «camino para avanzar hacia la resolución de las consecuencias del conflicto». Según ha señalado, durante los últimos años «se ha avanzado mucho en la resolución del conflicto, en la resolución de la cuestión de los presos y presas políticos vascos», pero «se siguen produciendo muchas injusticias», ha esgrimido.

Por ello, ha subrayado que «ha llegado el día de poner fin a todas las excepcionalidades que se producen en la política penitenciaria, de poner fin a todas las injusticias», porque «ese es el camino, tal y como demanda la mayoría de la sociedad vasca, para seguir avanzando hacia la paz y la convivencia», ha sentenciado.

«Euskal Herria Bildu cree que ha llegado el día de solucionar de una manera integral y definitiva la cuestión de los presos. Euskal Herria se merece un escenario sin presos» de ETA, algo que «sería una gran aportación para la convivencia», ha apostillado, según recogió Ep.

Contra los jueces

Desde Sare, envalentonados tras la mordaza judicial que quiere impulsar el PSOE de Pedro Sánchez y que registró este viernes en el Congreso de los Diputados, se han sumando al señalamiento a los jueces este sábado con motivo de esta manifestación. «Miles de personas hoy aquí decimos a los jueces: ¡las leyes son para cumplirlas! El retraso en la aplicación de la ley sobre el cómputo de penas mantiene en prisión a presos cuando no es necesario», ha afirmado en redes sociales desde el colectivo de apoyo a los reclusos de la organización terrorista ETA.

Además, desde Sare se han dirigido a la «Administración penitenciaria vasca», ahora en manos del PSOE, para reclamarle que «hay que aligerar las progresiones de grados y facilitar el cumplimiento de las penas fuera de las prisiones. ¡Tenemos que superar las murallas!», han exclamado.

«Es la hora de sellar todas las consecuencias de décadas de confrontación y sufrimiento, y consideramos que la sociedad vasca está legitimada para exigir a los estamentos políticos y judiciales, que participen de esta labor», han incidido.