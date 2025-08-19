El producto de Mercadona que salva tus cenas en menos de 10 minutos: el manjar que nos gusta a todos

Mercadona lleva todo el verano sorprendiendo con algunos de los productos imprescindibles tanto en su sección de alimentación, como de higiene o belleza. Es el caso por ejemplo de su sopa Wonton con lagostinos, perfecta para disfrutar de un plato preparado exótico, su limpiador para el baño o su nuevo acondicionador para el pelo. Pero no contento con ello, todavía tienen tiempo de lanzar el producto definitivo si lo que buscas, es poder disfrutar de una cena completa pero sin esfuerzo y en poco más de diez minutos. Llega el Kit Burger de Mercadona que ya está dejando a más de uno sorprendido y que todos los Jefes de Mercadona desean probar.

Está claro que no siempre tenemos tiempo ni ganas de ponernos a cocinar cuando llegamos a casa y más si el calor aprieta como lo hace estos días. Muchas veces lo único que queremos es una solución rápida, pero que no nos haga renunciar al sabor. Y aquí es donde Mercadona parece haber acertado de nuevo con este Burger Meat Kit que, en una simple bandeja, lleva todo lo necesario para que podamos disfrutar de toda una hamburguesa casera en cuestión de minutos. Es decir, no lleva sólo la carne, sino que consiste en un pack completo para que tengas una comida al completo y por sólo 3,50 euros. El kit lleva una mezcla carne de vacuno y cerdo, cebolla frita, bacon, queso ahumado e incluso una salsa especial de sabor intenso: la Smoky Mayo. Una propuesta que, sin duda, promete conquistar a quienes disfrutan de una buena hamburguesa sin tener que esperar demasiado ni gastar de más en ingredientes por separado.

Qué lleva el nuevo Burger Kit de Mercadona

El Kit Burger Meat de Mercadona viene en una bandeja de 207 gramos y como ya te avanzamos, lo lleva todo para preparar una hamburguesa de estilo casero. La hamburguesa de vacuno y cerdo, tiene un porcentaje de carne que ronda el 58%, y a esta se le suma el bacon en tiras, la cebolla frita crujiente, queso ahumado y la salsa Smoky Mayo.

Lo único que le falta al pack o kit es el pan, pero tampoco hay demasiado problema si tenemos en cuenta que aprovechando que estamos en Mercadona, podemos comprar cualquiera de los panes de hamburguesa que ofrecen.

Precio y formato: pensado para una comida rápida

El precio de 3,50 euros lo convierte en un producto asequible y práctico. Si lo miramos en detalle, la relación calidad-cantidad no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que incluye carne, lácteos, embutido y salsa en un solo pack. El coste por kilo se sitúa en 16,90 €, lo que lo mantiene dentro de la media de productos preparados de este tipo.

Además, la bandeja está pensada para una ración individual generosa, ideal si buscas una cena rápida para ti o si quieres combinar varias unidades y preparar una comida completa para varios comensales. Es la típica solución perfecta para esas noches en las que no apetece cocinar, pero tampoco quieres caer en la típica pizza o en comida a domicilio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Busosreview (@busosreview)

Cómo preparar el Burger Kit en casa

La preparación es muy sencilla. Sólo necesitas una sartén o plancha bien caliente para cocinar la hamburguesa de vacuno y cerdo, que en pocos minutos estará en su punto. Mientras tanto, puedes tostar el pan y tener listo el resto de ingredientes: el queso se derrite fácilmente con el calor de la carne, el bacon puedes pasarlo también por la sartén para que quede crujiente, y la cebolla frita se añade justo al final para conservar su textura.

La salsa Smoky Mayo aporta un toque ahumado que marca la diferencia. Al montarlo todo, se consigue una hamburguesa completa con un sabor que recuerda a las propuestas de restaurantes especializados, pero hecha en casa y en muy poco tiempo. En definitiva, una opción rápida que mantiene el punto de disfrute que muchos buscamos en una buena cena.

Un producto que apunta a convertirse en un éxito

Mercadona sabe bien lo que busca su clientela: comodidad, precio razonable y productos que puedan encajar tanto en el día a día como en esos momentos en los que queremos darnos un pequeño capricho sin gastar demasiado. Este Burger Kit cumple con todos esos requisitos y, además, se suma a la tendencia de ofrecer alimentos preparados que no pierden de vista la calidad ni la practicidad.

Es cierto que no sustituye a una hamburguesa casera con ingredientes frescos, pero tampoco pretende hacerlo. Su propósito es ofrecer una solución rápida y sabrosa que salve una cena o una comida sin necesidad de dedicar tiempo ni esfuerzo extra. Y en ese sentido, parece que Mercadona ha dado en el clavo: un manjar rápido, cómodo y con un sabor que, probablemente, se gane un hueco fijo en las neveras de muchos hogares.