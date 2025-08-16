El plato preparado más exótico de Mercadona que te soluciona las cenas: listo en 3 minutos

Después de un día largo, lo último que apetece es ponerse a cortar, freír (u hornear) y esperar a que la cena esté lista. A veces lo único que quieres es llegar a casa, ponerte cómodo y comer algo caliente sin perder tiempo. Es ahí donde un buen plato preparado se convierte en tu mejor aliado. En Mercadona lo saben, y entre sus propuestas rápidas han incluido una que no pasa desapercibida oara nadie y que de hecho, en cuanto la ves te apetece probarla. Se trata de la Sopa Wonton con langostinos y fideos Hacendado, ultracongelada, que viene en un bol de 309 gramos y con un precio de 3,60 €.

Lo interesante es que no estamos hablando de cualquier sopa, sino de una receta que te trae un toque de Asia a casa, con un caldo suave y reconfortante, wontons rellenos de langostino y fideos. La preparación no puede ser más sencilla: un poco de agua, tres minutos de microondas y listo. En ese tiempo tienes en la mesa un plato que normalmente pedirías en un restaurante especializado o que te llevaría bastante rato cocinar por tu cuenta. Pero sin duda, lo que más nos puede llamar la atención es que, siendo un producto congelado, consigue un equilibrio entre sabor y textura que rompe con la idea de caldo con pasta que pudiéramos tenemos en mente. Lo notas en cada bocado, ya que combina aromas suaves, una masa fina que envuelve el relleno y un caldo que lo une todo, convirtiéndolo en una alternativa distinta para una cena rápida.

El plato preparado de Mercadona que te resuelve la cena

El corazón del plato preparado que arrasa ahora en Mercadona son los wontons, unas pequeñas empanadillas de masa muy fina hechas con harina de trigo, rellenas en este caso de langostino. Los acompañan fideos de trigo y un caldo ligero que se completa con detalles como aceite de sésamo, salsa de soja y verduras deshidratadas. Todo junto crea ese sabor inconfundible que recuerda a las sopas tradicionales de la cocina asiática.

En lo nutricional, cada bol de 309 gramos aporta unas 176 calorías por cada 100 gramos. No es un plato excesivamente calórico y encaja bien como cena ligera. Si quieres hacerlo más completo, puedes añadirle un poco de verdura fresca o acompañarlo con algún aperitivo, pero por sí solo ya resulta saciante y reconfortante.

Preparación rápida y sin manchar la cocina

Lo mejor de este plato preparado de Mercadona, al margen de que está deliciosa, es que es realmente fácil tenerlo a punto, por lo que si tienes mucha hambre y además, prisa por cenar, es quizás la mejor elección de todas. Lo único que tienes que hacer es llenar el bol con agua hasta la marca indicada, cubrirlo y calentar en el microondas durante tres minutos. Al abrir, el aroma ya te invita a coger la cuchara. Un par de vueltas para integrar bien el caldo con los fideos y los wontons, y está lista para comer.

La ventaja es que no necesitas ensuciar ollas ni platos, y al ser ultracongelada puedes guardarla durante meses en el congelador. Es perfecta para esas noches en las que no hay ganas de cocinar, pero también te la puedes llevar al trabajo o incluso para una comida improvisada cuando llega visita y no tienes tiempo de cocinar pero sí algo de prisa.

Un toque exótico para romper la rutina

Parte del atractivo de este plato está en que no es lo típico que encuentras en el pasillo de congelados. La Sopa Wonton con langostinos y fideos aporta un sabor distinto, con matices orientales que recuerdan a un ramen suave, pero con el extra de las empanadillas rellenas.

Para quienes disfrutan de la comida internacional, es una forma fácil de tener en casa algo diferente sin gastar demasiado. Y para quienes no han probado este tipo de platos, puede ser la puerta de entrada perfecta: fácil, rápido y sin ingredientes raros que asusten. Puedes comprarlo para probar, pero ya te avanzamos que te convencerá y que repetirás en más de una ocasión.

Por qué merece un hueco en tu congelador

Si sueles tirar de cenas rápidas, es probable que siempre tengas las mismas opciones: tortilla francesa, pasta, sopa de sobre o pizza. Este producto rompe esa rutina y te da la oportunidad de variar sin complicarte. Además, su relación calidad-precio es bastante buena, teniendo en cuenta que incluye ingredientes como langostinos y aceite de sésamo.

En definitiva, la Sopa Wonton con langostinos y fideos de Hacendado es un plato preparado que combina comodidad, sabor y un punto exótico. Lista en tres minutos, sin apenas esfuerzo y con un resultado que sorprende para ser un congelado, es de esos productos que una vez pruebas, no quieres dejar de tener siempre a mano para una cena rápida pero especial.