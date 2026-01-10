EiDF ha comunicado una profunda reordenación de su accionariado y de los derechos políticos asociados, tras una serie de movimientos societarios que comenzaron en octubre de 2024 y que culminaron a cierre de 2025. La compañía detalla que, con fecha 24 de octubre de 2024, Laurion Financial Enterprises S.A.R.L. (Laurion), Prosol Energía S.L. (Prosol), Fernando Romero Martínez y la propia EiDF firmaron un acuerdo marco que establecía, entre otros aspectos relevantes, la cesión de derechos políticos por parte de Prosol a favor de Laurion sobre 12 millones de acciones de EiDF.

Este acuerdo quedó recogido en la Información Privilegiada publicada en BME Growth y posteriormente ampliado mediante Información Relevante difundida el 10 de diciembre de 2024.

La arquitectura de control diseñada entonces ha cambiado de forma sustancial. Según detalla la compañía, el pasado 24 de diciembre de 2025 se ejecutaron varios acuerdos adicionales mediante los cuales Laurion cedió los derechos políticos de esas mismas acciones a The Nimo’s Holding S.L., entidad que pasa a ostentarlos en la actualidad, pese a no contar con participación económica en la empresa. Este hecho convierte a Nimo’s Holding en un actor con relevancia decisiva en la gobernanza de EiDF, al concentrar un 18,91% de los derechos políticos, según los datos actualizados.

Laurion reduce un 5% su participación

De forma paralela, Laurion ha notificado a EiDF que, a 31 de diciembre de 2025, procedió a reducir su participación accionarial en la compañía en un 5% del capital social.

La salida parcial de Laurion del capital supone un reequilibrio adicional en el mapa de accionistas significativos, que se suma al traspaso de control político ejecutado días antes.

Con este movimiento, Laurion mantiene un 11,34% de derechos económicos y el mismo porcentaje en derechos políticos, situándose como el segundo accionista económico relevante por detrás de Prosol, pero lejos del peso político que tenía antes de la cesión a favor de Nimo’s Holding.

Nuevo mapa de participaciones

A la luz de estos cambios, EiDF publica el desglose actualizado de accionistas significativos, que queda de la siguiente manera:

El dato más llamativo es la posición de The Nimo’s Holding, que con un 0% de participación económica se sitúa como la sociedad con mayor control político dentro de EiDF, superando incluso a Prosol, accionista mayoritario en términos económicos.

Un escenario societario más fragmentado

La combinación de cesiones de derechos políticos y desinversiones parciales transmite un escenario de reconfiguración interna en la compañía, con una gobernanza más fragmentada y la entrada de un nuevo actor con capacidad decisoria relevante.

Nimo’s Holding emerge como un vehículo instrumental central en la estructura de poder de EiDF, mientras Prosol mantiene un dominio económico mayoritario y Laurion reduce su peso en el capital tras dos años marcados por intensos cambios societarios.

La compañía no detalla, por el momento, cuáles serán los siguientes pasos en materia de gobierno corporativo, aunque fuentes del mercado destacan que la reasignación de derechos políticos podría anticipar nuevas alianzas internas, posibles reordenaciones del consejo o una redistribución de posiciones de control en un momento especialmente sensible para EiDF.

La información publicada hoy clarifica la situación accionarial tras meses de movimientos internos y será clave para interpretar los próximos pasos estratégicos de la empresa en 2026.