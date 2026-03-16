El Ayuntamiento de Parla anula las oposiciones amañadas con un patrón de signos que destapó OKDIARIO

La delegación de recursos humanos del Ayuntamiento de Parla, que dirige el socialista Ramón Jurado, se ha visto obligada a anular las oposiciones amañadas con un patrón de signos que destapó en exclusiva OKDIARIO. Las irregularidades en el proceso selectivo han derivado en la petición de suspensión y posterior cancelación, en un comunicado del consistorio al que ha accedido este periódico.

En primera instancia, después de las informaciones publicadas sobre las irregularidades en el proceso selectivo para el examen de turno libre, de 24 plazas de personal para funcionario Grupo C, subgrupo C2, incluidas en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2022, 2023,2024 y 2025 por concurso oposición, la concejalía de RRHH del Ayuntamiento de Parla, liderada por dictó decreto reclamando al Tribunal de Calificación «una aclaración profunda y exhaustiva de las causas que dieron lugar a la existencia de un supuesto patrón en las respuestas del cuadernillo de examen test».

El Ayuntamiento de Parla ha informado de que «una vez recabadas las citadas aclaraciones y, en su caso se adopten las medidas permitentes, y con el objetivo de no dejar lugar a dudas sobre la total transparencia de este proceso y la no vulneración de los derechos de algunos aspirantes, dicho decreto recogía la suspensión de la tramitación de este procedimiento».

En el comunicado, el consistorio de la localidad madrileña recuerda que «la normativa reguladora de acceso a la función pública para cualquier proceso de selección establece que debe ser realizado por un tribunal calificador compuesto por personal funcionario».

«Las bases de este procedimiento, aprobadas con fecha 23 de julio de 2025, recogen que ‘la composición del órgano técnico de selección se ajusta a lo establecido en los artículos 60 TREBEP y 12 del Acuerdo de Materias y Condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Parla’ y que dicho órgano será constituido ‘atendiendo a los principios de imparcialidad, profesionalidad y especialidad’. El tribunal calificador responsable de este proceso fue designado con fecha 14 de octubre de 2025», añade el Ayuntamiento, en un comunicado al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Así, el Ayuntamiento de Parla informa que «tras reunión con las secciones sindicales integradas en la Mesa General de Negociación, y vista el acta emitida por el Tribunal Calificador» se ha dispuesto «anular el examen realizado el pasado 10 de marzo, con el objeto de no romper el derecho de igualdad de oportunidades de acceso a la función pública de todos los/as opositores/as; admitir la renuncia de todos los/as integrantes del referido Tribunal Calificador en aras a garantizar la imparcialidad del proceso».

Asimismo, solicitan a la Comunidad de Madrid «la realización de una instrucción aclaratoria por personal funcionario ajeno a este Ayuntamiento, para el total esclarecimiento de los hechos conocidos».

En primera instancia, el pasado viernes, la concejalía de Recursos Humanos dictó decreto para requerir la suspensión del proceso de oposiciones, a propósito del proceso de selección. Este lunes, tras una reunión con las secciones sindicales integradas en la Mesa General de Negociación, y vista el acta emitida por el Tribunal Calificador, la Concejalía de Recursos Humanos ha determinado, atendiendo a la propia propuesta del tribunal, anular el examen, admitir la renuncia de todos los integrantes del referido tribunal calificador y solicitar a la Comunidad de Madrid instructor ajeno para el total esclarecimiento de los hechos.

La concejal implicada

Una concejal de Más Madrid, Isabel María Ávila, se presentó a las oposiciones amañadas en el Ayuntamiento socialista por su propio equipo de Gobierno. Tras conocerse los hechos, destapados por OKDIARIO, Ávila emitió un comunicado para aclarar que ella no era conocedora de esta treta en el examen para auxiliar administrativo.

Este periódico ya avanzó en el día de ayer que los aspirantes a auxiliar administrativo del Ayuntamiento socialista de Parla iban a impugnar el examen que hicieron el 10 de marzo por haber detectado irregularidades en la elaboración del mismo. Los postulantes aseguran que quien elaboró esta prueba siguió un patrón para tratar de favorecer a los allegados al alcalde, Ramón Jurado, o gente cercana al equipo del gobierno liderado por el PSOE

La concejal de Más Madrid comunicó el viernes que se presentó a las oposiciones «como una aspirante más, entre las casi mil personas que concurrimos a las 24 plazas convocadas». Además, señaló que es «una más de las afectadas por esta situación y, lejos de lo que se ha insinuado, tengo la certeza de que mi resultado en la prueba no será favorable, algo que asumo con total normalidad».