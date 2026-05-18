Moreno reconoce no haber sacado «matrícula de honor, pero sí sobresaliente»: nunca el PP tuvo tantos votos en Andalucía

Juanma Moreno Bonilla reconoce no haber sacado «matrícula de honor, pero sí sobresaliente». El candidato popular ha recordado que la formación nunca había obtenido tantos votos. En esta ocasión, han votado al PP 150.000 andaluces más que hace cuatro años.

Tras la pérdida de la mayoría absoluta, Moreno ha salido a las puertas de la sede del PP andaluz, en Sevilla, rodeado de militantes y candidatos para celebrar todos los objetivos que ha logrado la formación en estas elecciones.

Moreno ha asegurado que, de los tres objetivos que se marcaron, han logrado ganar las elecciones y superar en casi 20 puntos al PSOE, la segunda fuerza política.

El segundo objetivo era ganar en las ocho provincias: «Conseguido también», ha celebrado el candidato. Sin embargo, les ha quedado pendiente el tercero, la absoluta, aunque ha reconocido que «nos hemos quedado muy cerquita» y ha admitido que el resultado ha tenido que ver con la ley d’Hondt: «A veces te favorece y otras te perjudica». Sin embargo, ha celebrado el aumento de la participación: «Es bueno para la democracia y para Andalucía».

El candidato ha sido claro sobre el futuro político de Andalucía: «Los andaluces nos han dado un mandato claro y definitivo, que sigamos transformando Andalucía para hacer una tierra más próspera».

Aunque no ha despejado las dudas sobre si se sentará con Vox o se presentará a la investidura sin negociar, sí ha querido mandar un mensaje de estabilidad: «El mandato de los andaluces lo vamos a cumplir», para el candidato, los andaluces «quieren cuatro años más y este candidato aspirará a cuatro años más de reformas y estabilidad», ha zanjado.

A partir de aquí, Moreno Bonilla ha puesto el foco en que «a partir de mañana» seguirá trabajando por «mantener la convivencia en esta tierra única y especial».

«Nos vamos a poner desde el minuto uno a seguir trabajando con honestidad y sinceridad para darle esperanza y futuro a los más de nueve millones de andaluces que tienen la suerte de vivir en esta bonita tierra», ha completado.