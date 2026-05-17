La pesadilla de Moreno: que el PP mejore en porcentaje de voto pero pierda la mayoría absoluta

Si Juanma Moreno ha tenido pesadillas en las escasas horas que ha logrado dormir durante los últimos 15 días, seguramente hayan girado en torno al resultado electoral. Uno de sus mayores temores es crecer en porcentaje de voto, pero quedarse a las puertas de la mayoría absoluta, es decir, caer por debajo de la cifra mágica de los 55 diputados.

Todas las encuestas proyectan una fuerza a los populares de en torno al 42% y 44%, un porcentaje de voto que en la Comunidad de Madrid, uniprovinical, se traduciría en una mayoría absoluta. Sin embargo, con estos porcentajes, en una comunidad multiprovincial, la absoluta estaría cerca, pero en ningún caso asegurada, ya que dependería de varios factores, entre ellos el reparto de voto en las ocho provincias, sus restos y la participación.

Un territorio multiprovincial es un arma de doble filo. En 2022, el PP logró esa mayoría «de estabilidad» con el 43,1%, pero con un margen extremadamente estrecho: la diferencia la marcaron apenas 7.223 votos. Fueron los restos los que le dieron a Moreno Bonilla cuatro escaños clave en Sevilla, Málaga, Cádiz y Córdoba.

Sólo dos décimas del voto total convirtieron una victoria amplia en una mayoría absoluta. Sin embargo, la caída que anticipan algunas encuestas en Málaga y Córdoba podría acabar retrocediendo lo justo para dejar de sumar los 55 parlamentarios. Paradójicamente, ese mismo porcentaje en 2026 podría traducirse en una reducción de entre 3 y 6 escaños.

Moreno también podría lograr un porcentaje muy parecido al de 2022 o incluso mejor, pero no tener garantizada la misma mayoría absoluta, tal y como le ocurrió a María Guardiola en Extremadura en 2025: ganó con claridad, pero se quedó con 29 escaños, cuatro por debajo de la mayoría absoluta.

No es imposible un 44% y sin absoluta

Para que se diera este escenario, Vox tendría que sacar un músculo que las encuestas no anticipaban hasta el pasado lunes, el último día que la ley permite publicar los sondeos. Si Vox alcanzara el 19-20% mientras el PP sube al 44%, ambos partidos estarían creciendo simultáneamente a costa de un PSOE hundido.

En ese caso, Vox no le robaría votos al PP, pero sí le podría arrebatar escaños en las provincias donde la batalla será a cara de perro y cada voto contará de manera determinante, como en Almería, Jaén o Córdoba.

Un segundo escenario a la contra sería que se diera un trasvase de voto socialista descontento que absorbiera de forma masiva Por Andalucía, con alrededor de un 8% y unos 6 escaños, o Adelante Andalucía, mejorando considerablemente su resultado de 2022 con el 6,3% de los votos y unos 4 diputados.

Paradójicamente, una izquierda muy fragmentada que saque escaños en provincias medianas deja menos espacio disponible para el PP en esas circunscripciones. Si Por Andalucía y Adelante se llevan uno cada uno en Córdoba, Huelva o Jaén, el reparto deja menos hueco para que el PP se adjudique el último diputado.

Una tercera posibilidad sería que el apoyo al PP creciera, pero en las provincias donde ya está en máximos y no le reportarán más escaños. Así, si el voto se concentrara principalmente en Almería o Jaén, donde los populares ya tienen consolidados sus máximos y no pelean por escaños adicionales, las papeletas de más no llegarían a traducirse en escaños extra. En cambio, si ese crecimiento se produce en Huelva, Córdoba o Málaga, el PP podrá pelear en mejores condiciones por ese último asiento en el Parlamento andaluz.

Moreno también dependerá de la participación. Una movilización alta del electorado progresista en provincias como Jaén, Huelva o Cádiz podría hacer que el PSOE o Por Andalucía arrebataran al PP ese escaño marginal que, para los populares, vale nada más y nada menos que la legislatura «de estabilidad».

Con todo, el escenario de un 44% sin mayoría absoluta no es imposible matemáticamente, pero requiere que varias de estas condiciones se cumplan a la vez: Vox en máximos históricos, una izquierda eficiente en provincias pequeñas y votos adicionales del PP concentrados exactamente donde no le reportan escaños extra.

El verdadero umbral de riesgo real está en el 42-43%, no en el 44%. Es decir, firmar un resultado muy similar podría dejar en el peor de los escenarios a un Juanma Moreno que no quiere ni oír hablar de la posibilidad de pactar con Vox. Lo que está claro es que la mayoría se decide por un puñado de votos en provincias muy concretas.