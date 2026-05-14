Juanma Moreno promete en un acto con jóvenes 50.000 nuevas plazas de FP en los próximos cuatro año

Juanma Moreno ha prometido en un acto con jóvenes 50.000 nuevas plazas de FP en los próximos cuatro años, de las cuales 28.000 serán para la formación profesional virtual. El presidente autonómico en funciones ha terminado el penúltimo día de campaña acompañado por jóvenes estudiantes, que le han contado su experiencia.

«Hay que trabajar en ese divorcio entre formación y empleo para que pase a ser un matrimonio», ha apuntado el candidato. Moreno ha indicado que en la próxima legislatura se impulsará esa «interconexión real con la universidad para facilitar lo que son trámites tanto administrativos como académicos, que son realmente un latazo y tenemos que aclararlo».

Andalucía, según ha recalcado, tiene una de las «posiciones de liderazgo en materia de financiación universitaria». «Evidentemente, es muy bueno salir de España y de Andalucía y formarse, aprender, conocer y profundizar en experiencias nuevas, pero que no olvidéis que en Andalucía os necesitamos», ha trasladado Moreno a los jóvenes.

«Necesitamos a vuestra generación, que es sólida y muy madura, así como muy preparada para esa nueva ola que va a venir de oportunidades a Andalucía», ha añadido el presidente de la Junta.

También ha destacado que Andalucía se va a convertir, en los próximos cuatro años, «en la primera potencia energética de España, con el hidrógeno verde, con fotovoltaica o aerogeneradores, y todo eso va a traer aparejado una nueva industria donde va a haber nuevas oportunidades».

«Andalucía se va a convertir en una referencia tecnológica» y ha apuntado que más del 20% de su producto interior bruto es tecnológico, «algo que era impensable, y el nivel de crecimiento en el ámbito tecnológico es exponencial, y se va a abrir un nuevo nicho de mercado muy importante».

En Córdoba preocupa más el paro

A Córdoba, según el CIS, le preocupa el doble el paro que la vivienda. En este contexto, la provincia confía en que la base logística del Ejército de Tierra —prometida por el Gobierno socialista en 2021— genere por fin los más de 1.700 empleos previstos. Sin embargo, ess puestos de trabajo no acaban de llegar: el proyecto acumula ya una prórroga y su construcción no comenzará, en el mejor de los casos, hasta verano.

En el barómetro de abril, los cordobeses encuestados señalaron en segundo lugar el paro como uno de los principales problemas a los que se enfrenta la comunidad. El primer puesto de la lista, al igual que para el resto de andaluces, lo ocupa la sanidad. Sin embargo, la falta de empleo centra hoy los desvelos del 13,3% de los encuestados, relegando la vivienda —segunda preocupación en el resto del territorio andaluz— al tercer puesto, reconocido por tan solo el 6,6% de los votantes, seguido de la inmigración, que preocupa al 5,5%.

Esta inquietud por la falta de empleo es casi tres puntos superior a la media de Andalucía, que se sitúa en el 10,4%. Esta preocupación parecía despejarse cuando el Ejecutivo de Sánchez asignó a Córdoba este macroproyecto que traería a la provincia empleo de mayor cualificación.