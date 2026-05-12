Abascal se da un baño de masas en Córdoba, donde se disputa la mayoría con el PP: «Hace 10 años éramos 20»

«Hace 10 años estuve en esta plaza reunido con los fieles de Vox, que eran 20», ha recordado Santiago Abascal al inicio de su intervención en el mitin celebrado este martes en Córdoba. «En aquel bar que se llamaba Siena, en aquel entonces», ha continuado: «Ahí cabíamos todos, incluso sobraban sillas».

La formación está peleando por lograr un segundo escaño en la provincia, clave para que Juanma Moreno los necesite para gobernar en Andalucía. «Los agoreros y adversarios políticos anuncian nuestra derrota y nuestra desaparición, pues uno ve estas plazas llenas, que creo que significan algo por toda España y Andalucía, y piensan que las cosas van bien», ha reflexionado ante unas 3.000 personas aproximadamente, que han acudido a la plaza de las Tendedillas.

🔴 URGENTE | @Santi_ABASCAL se despide de las 3.000 personas que han abarrotado la Plaza de las Tendillas de Córdoba.#Córdoba pic.twitter.com/2iD248dELe — VOX 🇪🇸 (@vox_es) May 12, 2026

La periodista Paula Badanelli, que encabeza la lista por Córdoba ha sido la primera en intervenir. Después, la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha avivado la plaza. La joven Millán, cordobesa y taurina, ha reivindicado sus raíces durante toda esta campaña electoral, arropando al candidato de Vox, Manolo Gavira.

Abascal ha reivindicado que Vox es el único partido que está hablando «de los problemas reales» de los andaluces y puso como ejemplo el debate electoral celebrado este lunes. «Sólo Manolo Gavira hablaba de las consecuencias de la invasión migratoria, de los problemas de inseguridad, del colapso de la sanidad y del colapso del mercado de la vivienda», ha señalado. Además, ha destacado que Gavira hablaba del fanatismo verde y de MERCOSUR que condenan a muerte al campo, del abuso fiscal de unos y de otros y de las políticas energéticas suicidas.

Abascal advierte a Moreno con la Guardia Civil

El líder de Vox ha criticado a Juanma Moreno por reprochar al partido no haber suspendido la campaña durante el funeral de los guardias civiles fallecidos. «Yo he ido a muchos funerales de guardias civiles, de policías y de militares caídos bajo las garras del terrorismo separatista», ha recordado.

«He visto ahí a los políticos siempre con sus trajes oscuros, sus corbatas y sus caras compungidas haciendo de plañideras. Pero después no he visto en los parlamentos las políticas adecuadas para perseguir al terrorismo», ha agregado. Por ello, ha pedido al candidato popular que no se le vuelva a ocurrir hacer a Vox «un reproche hipócrita y además torpe». «Con los guardias civiles muertos vamos a hablar más alto y más claro en defensa de la Guardia Civil», ha sentenciado.

Abascal ha denunciado además que tanto el PP y el PSOE «no hablan de lo urgente y de lo importante» y ha preguntado: «¿Dónde está la respuesta al problema de la sanidad colapsada en Andalucía? ¿Dónde está la respuesta al cáncer? ¿Dónde están las respuestas a la vivienda o a la inseguridad en las calles?».

Frente a ello, ha defendido las propuestas de Vox en materia migratoria. «El que entra ilegalmente, fuera inmediatamente, repatriación», ha dicho. También ha defendido la deportación de inmigrantes delincuentes y la remigración de quienes, «aunque estén legales, cobran ayudas sociales que hacen falta a los españoles».

El presidente de Vox ha acusado además al Estado de ser «implacable con los débiles y permisivo con los delincuentes, con los violadores, con los golpistas y con los corruptos socialistas», y ha vinculado a Pedro Sánchez con «las nacionalizaciones masivas y fraudulentas» y «el intento de robar a los españoles las elecciones en 2027». «Los cinco del Peugeot o del Mercedes procesados o en la cárcel directamente, su mujer procesada, su hermano imputado… absolutamente todos los que rodean a Sánchez envueltos en casos de corrupción», ha denunciado.

Abascal también ha pedido una «reflexión» a los andaluces sobre los «ocho años sin cambiar nada» de Juanma Moreno y ha criticado el «método Rajoy» del popular. «Ni ha bajado impuestos como lo hemos logrado en Aragón y Extremadura, ni se ha opuesto a las regularizaciones ni a las políticas verdes que destruyen el campo andaluz», ha recordado.

En este sentido, Abascal ha recordado que «la mayoría son 55 escaños, no 54» y ha asegurado que Vox «no quiere hablar de consejerías», sino de «qué políticas se van a cambiar».

Por otra parte, ha criticado que Moreno haya dicho que «echa de menos al PSOE». «¿A cuál se refiere? ¿Al que robó durante 40 años en Andalucía?». «Lo único que se juega el 17 de mayo es si Juanma Moreno sigue sentado viendo pasar el tiempo o si realmente empiezan a cambiar cosas en Andalucía», ha concluido.