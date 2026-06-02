Muere José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad de Andalucía, a los 63 años

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en funciones, José Carlos Gómez Villamandos, ha fallecido este martes en Córdoba a los 63 años como consecuencia de una enfermedad, según han confirmado fuentes del Gobierno andaluz. Su muerte provoca una honda consternación en el ámbito político y universitario, donde desarrolló una extensa trayectoria como catedrático, rector de la Universidad de Córdoba y expresidente de la CRUE antes de incorporarse al Ejecutivo de Juanma Moreno.

Así las cosas, el fallecimiento del dirigente autonómico ha causado una profunda consternación en el ámbito político y académico andaluz, donde Villamandos era una de las figuras más relevantes de la gestión universitaria en los últimos años. Su trayectoria combinó la carrera docente e investigadora con responsabilidades institucionales tanto en la universidad como en la administración pública.

Rector de la Universidad de Córdoba y referente académico

Catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, Gómez Villamandos desarrolló una extensa carrera académica vinculada a la investigación y la gestión universitaria.

Fue elegido rector de la Universidad de Córdoba en mayo de 2014, cargo que desempeñó hasta 2022. Durante esos años impulsó distintas iniciativas de modernización del sistema universitario y consolidó su perfil como uno de los principales gestores académicos del país.

En 2019 fue nombrado presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), el principal órgano de representación de las universidades españolas, una responsabilidad que ejerció hasta el final de su etapa como rector.

Carrera política en la Junta de Andalucía

Tras su etapa en la universidad, Gómez Villamandos dio el salto a la política autonómica e ingresó en el Gobierno de Juanma Moreno como consejero de Universidad, Investigación e Innovación en 2022.

Desde ese cargo, participó en el diseño de la estrategia universitaria andaluza, la negociación del modelo de financiación del sistema público de universidades y el impulso de políticas orientadas a la investigación y la innovación como ejes de desarrollo económico.

En las pasadas elecciones andaluzas del 17 de mayo, concurrió en el puesto número siete de la lista del PP por Córdoba, aunque no obtuvo acta de diputado, ya que la formación consiguió seis escaños en esa circunscripción.

Formación y trayectoria académica

Además de su carrera como catedrático, Gómez Villamandos era diplomado en Alta Dirección de Universidades y había participado y dirigido numerosos proyectos de innovación y mejora docente.

También era coordinador del Programa de Doctorado de Medicina y Sanidad Animal, que cuenta con mención de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia, según su biografía oficial publicada por la Junta de Andalucía.

Su trayectoria académica se completaba con su labor investigadora y su implicación en la formación de nuevas generaciones de veterinarios y científicos.

Reconocimientos y pertenencia a academias

En el ámbito científico, era académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Occidental y de Andalucía Oriental, instituciones que reconocen su contribución al ámbito de la veterinaria y las ciencias de la salud animal.

Su figura era ampliamente reconocida dentro del sistema universitario español por su papel en la modernización de la gestión académica y por su participación en los principales órganos de coordinación universitaria del país.

Reacciones y legado

Tras conocerse la noticia, se han sucedido las muestras de condolencia desde distintos ámbitos institucionales, políticos y universitarios. Compañeros de profesión y responsables públicos han destacado su papel en la transformación del sistema universitario andaluz y su compromiso con la educación superior.

El fallecimiento de Gómez Villamandos deja vacante una de las consejerías clave del Gobierno andaluz en un momento de desarrollo de nuevas políticas en materia de universidad, investigación e innovación, mientras se espera que la Junta de Andalucía reordene su estructura tras esta pérdida.

Su trayectoria, marcada por la combinación de excelencia académica y gestión pública, deja una huella relevante en el sistema universitario andaluz y español.