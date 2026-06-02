Pilar Bernabé no ordenará la retirada de la concentración de protesta en el centro de Valencia

La socialista Pilar Bernabé no ordenará la retirada de la concentración de protesta que los manifestantes mantienen en la céntrica plaza de la Virgen de Valencia desde el pasado domingo. Y que ya se ha convertido en un problema porque en 48 horas se celebra el Corpus. Por lo que se provocará una colisión entre los derechos de los concentrados y los de los católicos que quieren celebrar la festividad. En esa tesitura, el Ayuntamiento de Valencia ha pedido a la Delegación del Gobierno, que dirige Pilar Bernabé, que retire la concentración de protesta. Pero Pilar Bernabé lo rechaza, a pesar de tratarse de una tarea de orden público, aludiendo a algunas ordenanzas municipales. Por parte del Ayuntamiento, se esgrime que la ocupación de la vía pública de que habla la delegada del Gobierno es en realidad una concentración permanente de protesta porque quienes lo conforman son docentes en huelga. Y que a quien corresponde intervenir es a la representante del Gobierno de Sánchez en Valencia. Por tanto, Pilar Bernabé.

Los antecedentes, también en Valencia, evidencian que la delegada del Gobierno carece de razón. En julio de 2011, la Policía Nacional, dependiente de la Delegación de Gobierno, fue quien desalojó a los miembros del 15M que acampaban en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. La Policía Local estuvo con ellos. Pero la orden fue de la Delegación de Gobierno y la ejecución de la Policía Nacional.

Fuentes municipales, además, sitúan otro antecedente: el desalojo de los acampados del movimiento 15M en Sol, en Madrid. Y recuerdan que fue el Ministerio del Interior, dirigido entonces por el también socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, el que tomó la responsabilidad. Y no la comunidad autónoma ni el Ayuntamiento, como ahora parece estar intentando Pilar Bernabé.

La situación política de Pilar Bernabé en la Comunidad Valenciana dista mucho en la actualidad de la de hace unos meses. Y ha tenido su punto de inflexión este pasado domingo. Ese día, se produjo en la Comunidad Valenciana un hecho que ha dado la vuelta a España entera: el empujón de un policía a una profesora. Bernabé subió a su perfil de X una publicación en la que aseguraba que «la imagen que acabamos de ver es inaceptable. Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades».

De inmediato, el sindicato Unión Federal de Policía (UFP) le respondió: «Usted no va a investigar nada; en todo caso, será un juez quien deba depurar responsabilidades». Una evidente prueba de la tensión reinante entre Pilar Bernabé y la Policía.