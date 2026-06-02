Un colegio de un pueblo de Valencia graba con voces de niños un podcast de apoyo a la huelga

Bajo la introducción de especial huelga educativa: así vive nuestro alumnado estos días, el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Fernando Montero Castellano, en la localidad valenciana de Villar del Arzobispo, ha grabado y emitido con voces de niños un podcast en que parecen leer frases que les han escrito previamente y en la que se justifica a los profesores en huelga, se relatan sus reivindicaciones y hay frases de claro contenido político. Algo impropio de cualquier movilización. Máxime cuando se trata de docentes, que deben preservar a sus alumnos de la exposición pública a tan cortas edades.

Así, en una alocución que supera los tres minutos, las voces de los pequeños expresan apoyo a la huelga y a los docentes Y utilizan alguna frase de claro trasfondo político, como la referencia al Pla Edificant: «Ha pasado el tiempo, cambió el Gobierno…».

Se da la circunstancia de que el Gobierno de Pérez Llorca y las familias han rechazado siempre que se involucre ni perjudique a los alumnos con la huelga. Y más, si se trata de menores. En los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP), las edades de los niños van de los 3 a los 12 años. Muy lejos de la mayoría de edad.

En el podcast se trata a los profesores como «héroes» y se justifican las movilizaciones. También hay menciones al calor de mayo o junio: «A veces, cuesta concentrarse porque el aire está muy caliente y pesado». Se da la circunstancia, sin embargo, tal como ha publicado este lunes OKDIARIO, de que en otro centro, en la localidad alicantina de Polop, no debieron verlo así, porque una madre de un alumno denunció que allí se ha obligado a todo el alumnado a estar todo el día en el patio a pesar de que este primero de junio la provincia de Alicante sufría elevadas temperaturas y un fuerte calor.

En el podcast, llega un momento, pasados los dos minutos, en que ya, directamente, se introduce el tema de la huelga: «Estos días, docentes de la escuela pública valenciana están haciendo huelga». Y se relatan varias de sus reivindicaciones. Siempre contadas por voces infantiles y no de adultos como correspondería.

Una de las líneas rojas que la Consellería de Educación valenciana ha marcado en esta huelga de docentes ha sido la de que no se involucrara en ella a los niños y niñas que están aprendiendo en las aulas y que lo que sí era necesario era acabar el curso.