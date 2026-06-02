Irrumpen en un aula de la Universidad de Alicante 8 personas en plena selectividad llamando a la huelga

Ocho personas han irrumpido la mañana de este martes en los aularios de la Universidad de Alicante (UA), donde debían celebrarse los exámenes correspondientes a las pruebas de acceso a la universidad, la antigua selectividad, profiriendo consignas en favor de la huelga de la educación valenciana e interrumpiendo las instrucciones previas a los exámenes. Luego, se han marchado. Y ya fuera de la Universidad, han sido identificados por agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional. Todo ello, según ha podido confirmar OKDIARIO.

La antigua selectividad, ahora denominada s pruebas de acceso a la Universidad (PAU) han dado comienzo este martes en la Comunidad Valenciana. Y se extenderán hasta este jueves, 4 de junio. En el caso de Alicante, un total de 4.451 alumnos se someten a las citadas pruebas.

Los hechos se han producido menos de 24 horas después de que la consellera de Educación valenciana, Carmen Ortí, denunciara que grupos de WhatsApp, que concentran a docentes valencianos, han publicado datos personales acerca de ella y su familia. «Hubo difusión de datos de carácter personal de mi familia en WhatsApp, de nuestro domicilio», ha revelado Ortí en el transcurso de una comparecencia pública este lunes.

La Consellería de Educación ha denunciado, además, «coacciones» a docentes que no quieren hacer huelga. Y ha condenado «cualquier tipo de violencia», en relación a la agresión sufrida por una docente, empujada por un policía. Pero, también, en relación a que la Consellería fuese «sitiada» este domingo y que las personas que se encontraban en su interior: «No pudimos salir a la calle», ha lamentado Carmen Ortí.

La huelga de la educación valenciana arrancó el pasado 11 de mayo. Y en la actualidad es seguida solo por tres de los cinco sindicatos que la iniciaron, ya que los dos sindicatos profesionales, CSIF y ANPE, han llegado a un acuerdo con la Administración de una subida salarial de 200 euros al mes para cada maestro.