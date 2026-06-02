Gavi responde a las críticas por jugar el Mundial: «Me encuentro mejor que antes de primera lesión grave»

Gavi fue una de las sorpresas de la lista definitiva de Luis de la Fuente para estar en el Mundial. El futbolista del Barcelona fue uno de los elegidos para jugar con España que arrancará este mes de junio. Una decisión que trajo polémica por su temporada en la que ha estado lastrado por las lesiones. Un asunto del que ha hablado públicamente para explicar que, bajo su opinión, el seleccionador tiene razones para haberle convocado.

Con el ‘9’ en la espalda, Gavi será uno de los guerreros que luchará con la Roja para ganar el segundo Mundial. A pesar de ser el futbolista con menos minutos jugados en los últimos meses, el centrocampista no cabe en sí mismo para explicar que está en plena forma: «Me encuentro mejor que nunca, ya lo he dicho en alguna ocasión, que me encuentro mejor que antes de la primera lesión grave. Vas madurando, aprendiendo a cuidarte aún más, a tener tus rutinas, te conoces cada vez más y eso se nota», dijo.

Gavi no ha tenido buena suerte con las lesiones. En noviembre de 2023 se rompió el ligamento cruzado jugando con España y se le hizo perderse la Eurocopa. Un castigo que atormentó al jugador, también esta temporada, después de pasar el pasado verano por quirófano de nuevo para solucionar su problema de rodilla con una artroscopia: «Las lesiones hacen que tomes conciencia de todo aún más. En muchos casos no son casualidad. Por eso cada vez los jugadores nos cuidamos más y tenemos más en cuenta todo lo que rodea al entrenamiento, descanso, nutrición, viajes, etc».

Gavi no duda de que llega en plena forma para el Mundial

Desde que salió el nombre de Gavi, hubo algunos críticos que consideraban que no llegaba en condiciones de estar al 100% de la exigencia de lo que supone jugar un Mundial. El culé fue claro: «Creo que llego en un buen momento, encadenando muchos partidos seguidos y de calidad en el Barcelona, jugando los dos últimos completos, y con más ganas y más motivado que nunca», añadió en su entrevista en GQ.

Sin embargo, De la Fuente dio su confianza de que Gavi tenga un papel clave en su segundo Mundial: «Cuando entré al quirófano para estar cinco semanas de baja y luego fueron cinco meses, fue un palo muy duro. Pero sabía que, si me recuperaba bien y jugaba en el Barça a buen nivel, podría volver a estar en la Selección. Es un orgullo y un sueño poder jugar mi segundo Mundial con 21 años y representar a la selección de mi país», dijo.

Gavi tiene claro qué aportará a España: «Estar al servicio del equipo para lo que se me necesite, presionar, robar balones, distribuirlo buscando la mejor opción, llegar al área rival cuando se pueda… ser lo más completo posible en beneficio del equipo», apuntó.

Sobre el favoritismo con España, Gavi reconoció que la Roja tiene opciones serias de levantar el título el 19 de julio: «Somos una de las favoritas, seguro. Al final, España es la actual campeona de Europa y el grupo es el mismo, muy parecido, con algunos cambios, como siempre pasa, pero el estilo, seleccionador y sentimiento de familia dentro del grupo hacen que seamos uno de los favoritos. Pero está claro que luego hay grandes selecciones como Portugal, Argentina, Brasil, Francia, Alemania…», concluyó.