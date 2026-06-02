Feijóo con los empresarios catalanes: «No vengo a pedir favores, devolveré la decencia a España con ayuda o sin ella»

Alberto Núñez Feijóo ha prometido que «devolverá la decencia» a España «con ayuda o sin ella». El líder del PP ha querido dejar claro en el Cercle d’Economia de Barcelona que «no vengo a pedir favores», pero sí a denunciar al «Gobierno más corrupto de la democracia».

El popular, durante su discurso, ha equiparado al Gobierno de Sánchez con una empresa «investigada por innumerables corrupciones, con varios ejecutivos en prisión e insolvente».

«No sé qué harán otros, yo no pretendo remover conciencias», ha adelantado. «No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación de España», ha afirmado Feijóo ante los empresarios catalanes. «A lo que vengo es a garantizar en todo caso que devolveré la decencia a mi país con ayuda o sin ella», ha completado.

Feijóo ha continuado con el símil: «Ninguno de ustedes llegaría a ningún tipo de acuerdo empresarial con una compañía investigada, sin cuentas depositadas, o cuyo único propósito sea llegar al día siguiente», ha criticado.

El líder del PP ha recordado que no alcanzarían ningún acuerdo «ni aunque pudiera reportarles un pequeño beneficio a corto plazo», porque «la primera obligación de cualquier dirigente responsable es proteger la solvencia, la reputación y el futuro de su organización». «¿O me equivoco?», se ha preguntado. «Si esa lógica es válida para una empresa, con más motivo debería serlo para un país», ha concluido.

Además, ha defendido que «en un momento como éste hay que poner la responsabilidad democrática por encima de la conveniencia política», dejando caer que esa conveniencia política es, además, «ciertamente discutible».

También ha querido aclarar que no actuará bajo presión: «Tengo muy claro que el momento es tan delicado que desaconseja decisiones irreflexivas». Por esta razón, asegura que «seguiré actuando con aplomo y responsabilidad, de acuerdo a mis convicciones en cada momento».

Cataluña: «Ni por colisión, ni por coacción»

Frente a la vía del choque, el líder popular ha apostado por otra forma de gobernar. «Cataluña no debería seguir aspirando a lograr las cosas ni por colisión ni por coacción, sino por convicción», ha dicho. «Aspiro a liderar un gobierno que afronte los desafíos de los catalanes por compromiso, no por conveniencia», ha zanjado.

La intervención de Feijóo en el Cercle se produce en plena crisis del Gobierno de Pedro Sánchez, con las encuestas señalando de forma sostenida una mayoría para el bloque de la derecha y con la posibilidad de una moción de censura sobre la mesa.

El foro barcelonés, que reúne a los grandes empresarios catalanes, ha servido este martes al líder del PP para coincidir con algunos de los empresarios más importantes del país. Entre ellos, Josep Creuheras, del Grupo Planeta, el presidente de Repsol, Antoni Brufau, o el presidente de Telefónica, Marc Murtra, entre otros.