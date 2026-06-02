Declaración unánime del CGPJ: Sánchez «debilita los cimientos de la democracia» con sus ataques a los jueces

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través de una declaración institucional aprobada por unanimidad, ha mostrado su «preocupación por las manifestaciones de cualificados responsables de altas instituciones del Estado» que cuestionan «la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales». El CGPJ sostiene que los ataques a los jueces «debilitan los cimientos de la democracia».

La declaración del órgano de gobierno de los jueces es la respuesta a las últimas palabras de miembros del Gobierno, como el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, atacando a los jueces. Sánchez sugirió el domingo que las imputaciones al PSOE buscan «atajos» para desalojarle del poder. Por su parte, Puente subió el tono el jueves, al asegurar que existe una operación para «derribar al Gobierno con métodos no democráticos».

«Hay causas judiciales que en otros casos no se producen», añadió el titular de Transportes y Movilidad Sostenible, con unas palabras que, unidas a las de Sánchez, han provocado la reacción del Consejo General del Poder Judicial. En la declaración aprobada, el órgano asegura que «las manifestaciones de cualificados responsables» del Gobierno «contribuyen con ello a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho».

«La defensa de los valores y principios constitucionales, la independencia judicial y el derecho de defensa son pilares sobre los que descansa el Estado de Derecho. Un entorno de esta naturaleza debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada y cuestiona los fundamentos del Estado de Derecho al instrumentalizarse la actividad judicial», subrayan. «El Consejo General del Poder Judicial recuerda una vez más la necesidad de respetar la independencia del Poder Judicial, respeto que no es compatible con la descalificación o la atribución a la función jurisdiccional de fines ajenos a la garantía del Estado de Derecho y de las libertades del ciudadano», se añade en la declaración.

Sánchez ataca y Page defiende

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, defendió el domingo la labor de jueces, fiscales, Guardia Civil y Policía Nacional como respuesta a los ataques del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por investigar la corrupción que afecta a su entorno político y personal. «Aunque tengan problemas, España no es un Estado fallido», afirmó Page en la celebración del día de Castilla-La Mancha en Cuenca.

A ojos del presidente de la región, «la primera obligación de un responsable público es defender las instituciones», ya sea cuando «te vienen a favor o incluso cuando no te gustan», en un mensaje indirecto a Pedro Sánchez. Precisamente, ha añadido que en ese último caso es «cuando tiene realmente valor» defenderlas «frente a los que pueden pensar que las instituciones no son útiles» porque, según García-Page «sí lo son».

«Quiero hoy demostrar no sólo respeto, sino un apoyo cerrado a todos los que estáis sufriendo ataques simple y llanamente por hacer vuestro trabajo», completó Page, dirigiendo directamente su apoyo «al Poder Judicial, a la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional».