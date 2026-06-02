10 libros que tienes que comprar sí o sí en la Feria del Libro de Madrid

La Feria del Libro de Madrid ya ha arrancado y, como cada año, el Parque del Retiro se ha convertido en el epicentro de un ir y venir constante de lectores que no dudan en comprar novedades, buscar rarezas o también, encontrar las mejores firmas. La edición de 2026, inaugurada hace unos días por la reina Letizia, ha vuelto a llenar las casetas desde el primer fin de semana, con firmas, colas y títulos que empiezan a repetirse en muchas manos de modo que si deseas saber qué llevarte sí o sí, te presentamos 10 libros que parecen imprescindibles.

Y un de ellos nos llega precisamente de la mano de la reina, ya que durante su recorrido hace unos días, Doña Letizia se interesó por varios libros, entre ellos Cartas, de Maruja Mallo, una pista bastante clara de por dónde se están moviendo algunas de las recomendaciones este año. Pero más allá de nombres concretos, lo cierto es que hay títulos que están destacando por encima del resto. Así que si vas a acercarte estos días y no quieres perderte entre tantas novedades, aquí tienes una selección de libros que merece la pena tener en el radar.

Cartas – Maruja Mallo

Uno de los libros más curiosos que se están viendo en la Feria. Este epistolario permite acercarse a la figura de Maruja Mallo desde dentro, a través de sus propias palabras. Las cartas recorren su vida en el Madrid de los años 20 y 30, sus amistades con nombres como Dalí o Lorca y su forma de entender el arte y la libertad. No es solo un libro para especialistas, también funciona como retrato de una época.

La respuesta – Juan Luis Arsuaga

Arsuaga vuelve a una de sus grandes obsesiones: entender qué somos. En este libro que además está siendo muy comentado en redes, hay una mezcla entre la evolución, ciencia y reflexión personal para explicar de forma clara cómo hemos llegado hasta aquí. Lo interesante es que no se queda en lo técnico, sino que plantea preguntas más amplias sobre el sentido de la vida y el papel del ser humano.

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Comerás flores – Lucía Solla Sobral

Una de las novelas que más está dando que hablar este año. La historia sigue a Marina, una joven que, tras la muerte de su padre, inicia una relación con un hombre mucho mayor que cambia por completo su vida. A partir de ahí, el libro explora el duelo, la identidad y las relaciones desequilibradas desde un enfoque bastante realista.

La víspera – Manuel Jabois

Todo ocurre en un solo día. Amalia cumple 65 años y espera a su familia mientras fuera sucede algo que altera por completo la calma del pueblo. Jabois construye una historia muy centrada en los vínculos familiares, con una protagonista que sostiene el peso de la novela y una tensión que va creciendo poco a poco.

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Maite – Fernando Aramburu

Ambientada en el verano de 1997, en pleno secuestro de Miguel Ángel Blanco, la novela sigue a una familia que intenta mantener la normalidad mientras el contexto social se vuelve cada vez más tenso. Aramburu vuelve a mezclar historia reciente e intimidad familiar con personajes muy bien construidos.

Una vida lejana – M. L. Stedman

Una historia que arranca con un accidente en una zona aislada de Australia y que acaba afectando a toda una familia durante años. A partir de ahí, el libro se mueve entre decisiones difíciles, secretos y sacrificios. Es una novela más pausada, pero de las que terminan dejando huella.

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Enviado especial – Arturo Pérez-Reverte

Más que una novela, es un recorrido por la etapa de Reverte como reportero de guerra. Reúne crónicas y reflexiones de distintos conflictos y ofrece una mirada directa, sin filtros, sobre lo que ocurre en esos escenarios. Muy recomendable si te interesa el periodismo o la historia reciente.

Antes de que todo cambie – Manel Loureiro

Un thriller que no da respiro. La trama gira en torno a un plan para atentar contra líderes europeos durante una cumbre, con un protagonista que arrastra un pasado complicado y una inspectora que intenta adelantarse a lo que está por venir. Ritmo alto y tensión constante.

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Culpa vuestra – Mercedes Ron

La historia de Nick y Noah continúa, esta vez en un momento más complicado, con la llegada de un hijo y nuevos conflictos que sacan a la luz problemas del pasado. Es uno de los títulos más buscados entre el público joven y sigue teniendo mucho tirón en la Feria.

La Cámara de las Maravillas – María Oruña

Un robo en un museo, un ladrón famoso y una muerte inesperada. A partir de ahí, la historia se convierte en una investigación llena de giros en el mundo del arte. Oruña vuelve a apostar por el misterio con una trama que engancha y que funciona muy bien para quienes buscan algo ágil.