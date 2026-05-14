La primera queja al CGPJ por la injerencia del marido de la juez de la DANA cumple un año sin resolución

El 14 de mayo de 2025, hace exactamente un año, la defensa de la ex consellera de Emergencias Salomé Pradas elevó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación a la instrucción que está llevando la magistrada Nuria Ruiz Tobarra sobre el caso de la DANA del 29 de octubre de 2024. En concreto, trasladaba al CGPJ que el derecho a la defensa de la ex consellera estaba siendo «gravemente» afectado por la forma en que Ruiz Tobarra conducía la instrucción. Y advertía haber «detectado irregularidades» que, a juicio de la defensa, «vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento». Este 14 de mayo de 2026, la citada queja, sobre la que Pradas ha ido presentando ampliaciones, cumple un año desde que fue presentada. Siguieron posteriores ampliaciones. Pero no está resuelta.

Las quejas han sido trasladadas al promotor de la acción disciplinaria del citado Consejo, Ricardo Conde, quien, según fuentes próximas al caso, el Consejo sí ha puesto en marcha determinadas diligencias.

En la queja presentada por Salomé Pradas aquel 14 de mayo de 2025, el letrado Eduardo de Urbano, que dirige su defensa, pidió al CGPJ que incoase diligencias informativas «a fin de que se investiguen los hechos relatados». Y que en tanto se efectúa dicha investigación «y ante la gravedad de los hechos» de la queja, «se considere suspender a la citada magistrada de seguir con la instrucción, disponiéndose entre tanto que continúe con la misma su sustituto legal». Algo que no se ha producido.

De hecho, se trata de la primera queja en que un letrado que forma parte de la causa, en este caso el defensor de Salomé Pradas, hablaba de la «existencia de indicios de participación activa de un juez ajeno al procedimiento en la tramitación de la instrucción», en referencia al magistrado Jorge Martínez Ribera, marido de la juez de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra.

Salomé Pradas amplió su queja el 30 de junio de 2025. En esa ocasión, los hechos que contenía la citada ampliación de su queja «afectan a las garantías procesales y al derecho» de su defendida. Y, por ese motivo, solicitaba la intervención al CGPJ.

El 17 de marzo de este año 2026, Salomé Pradas se volvió a dirigir al Consejo General del Poder Judicial para pedirle que el citado órgano requiriera los audios que mostraban la supuesta injerencia en la causa del magistrado Jorge Martínez Ribera, marido de Nuria Ruiz Tobarra. Esta última, instructora de las diligencias previas del caso en que se investiga la riada del 29 de octubre de 2024 en Valencia.

Además de Salomé Pradas, han interpuesto otras quejas por este mismo asunto ante el CGPJ el abogado que dirige la defensa del otro investigado en la causa, el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. También lo ha hecho otro letrado personado en el proceso, Rubén Gisbert. Y el sindicato de funcionarios Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad. Pero, hasta la fecha, sigue sin conocerse resolución acerca de la primera de ellas, la interpuesta hace 365 días exactos por Salomé Pradas.