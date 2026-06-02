El BOE lo confirma: el 4 de junio es fiesta en esta comunidad y no habrá puente

Los trabajadores y estudiantes de Castilla-La Mancha disfrutarán de un día festivo el próximo jueves 4 de junio de 2026, pero sin puente. Así lo recoge el calendario laboral oficial publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE), que confirma la celebración del Corpus Christi como festivo autonómico en la comunidad autónoma. Sin embargo, aquellos que esperaban tener un fin de semana largo tendrán que conformarse con un solo día, ya que la fiesta cae en jueves y el viernes 5 de junio es día laborable.

Un festivo tradicional

El Corpus Christi es una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes de Castilla-La Mancha, especialmente en la provincia de Toledo, donde esta festividad alcanza una gran dimensión. La ciudad acoge cada año una de las procesiones más antiguas y espectaculares de España, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y considerada uno de los principales acontecimientos religiosos.

La tradición se remonta a la Edad Media y gira en torno a la exaltación de la Eucaristía. Durante la celebración, las calles del casco histórico de Toledo se decoran con tapices, flores y toldos, asemejando estar en la Edad Media. Miles de personas acuden para contemplar el paso de la Custodia de Arfe, una de las grandes joyas de la orfebrería española.

Festivo el 4 de junio

La Junta de Castilla-La Mancha decidió incluir nuevamente el Corpus Christi dentro de los festivos autonómicos de 2026. Según el calendario aprobado por el Gobierno regional, el jueves 4 de junio sustituye al Día de la Constitución, que ese año cae en domingo.

Además del Corpus Christi, Castilla-La Mancha ha contado con otros festivos como el 6 de abril, así como otros días de carácter nacional y dos jornadas festivas locales.

Sin puente, pero con un día de descanso

Aunque muchos trabajadores intentarán enlazar el jueves festivo con el fin de semana cogiendo un día libre de las vacaciones, oficialmente no habrá puente. El viernes 5 de junio será una jornada laboral normal. Aun así, el 4 de junio será la oportunidad perfecta para disfrutar de una de las celebraciones más emblemáticas de Castilla-La Mancha.