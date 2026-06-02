A juicio por maltratar a su novia de 16 años en Mallorca: «O me follas o no te devuelvo la tarjeta de autobús»

Un hombre se enfrenta a seis años de prisión por maltratar y agredir sexualmente a su novia de 16 años en Mallorca. El acusado utilizaba el chantaje y la coacción, reteniéndole pertenencias personales con el único objetivo de obligarla a mantener relaciones íntimas. Entre los episodios recogidos en la causa, destaca la explícita amenaza que el individuo profirió contra la menor: «O follas conmigo o no te devuelvo la tarjeta de autobús».

Los hechos delictivos se remontan a finales de octubre de 2022, momento en el que el presunto agresor tenía 20 años de edad. En dicha fecha, el varón se encontraba en su domicilio particular, ubicado en la zona de la Part Forana, en compañía de la víctima.

Según el Ministerio Público, en un momento dado se originó una fuerte discusión entre ambos debido a la rotunda negativa del investigado a devolverle la tarjeta de transporte a la adolescente.

Minutos más tarde, la disputa verbal tornó en violencia física. El individuo retuvo por la fuerza a su novia en el sofá e intentó desvestirla sin su consentimiento, desoyendo las reiteradas peticiones de la joven para que se detuviera. En un intento por defenderse, la menor le propinó una patada en el abdomen, ante lo cual el procesado reaccionó dándole un violento bofetón en el rostro.

El joven, que ya contaba con antecedentes penales por lesiones en el ámbito familiar, fue arrestado finalmente en marzo del año 2023. Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía reclama la imposición de una orden de alejamiento en favor de la víctima durante 15 años y una medida de libertad vigilada de ocho años.

Asimismo, el Ministerio Fiscal plantea la privación del derecho a la tenencia de armas por tres años y la inhabilitación especial para trabajar con menores de edad por un periodo de hasta diez años.