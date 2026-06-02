Drogó y violó dos veces a una niña con discapacidad y autismo tras quedar con ella en un parque de Palma

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzga este martes unos hechos estremecedores que ocurrieron hace algo más de dos años en la ciudad de Palma. El acusado es un hombre que presuntamente violó en dos ocasiones a una menor de 14 años diagnosticada de un trastorno del espectro autista y que tiene reconocido un grado de discapacidad del 34 por ciento.

Según el escrito de acusación, los graves acontecimientos se desencadenaron en el mes de enero del año 2024. Por aquel entonces, el procesado residía en el mismo edificio de viviendas que la víctima. Para aproximarse a la menor, el varón dio un primer paso entregándole su número de teléfono. Poco tiempo después, el individuo procedió a contactar con ella a través de mensajes con la clara propuesta de salir a dar una vuelta por un parque de la capital balear.

Dada su corta edad y la profunda inocencia que la caracterizaba, la menor accedió a la invitación y se reunió con su supuesto agresor en el portal del inmueble donde ambos residían. Una vez que llegaron al mencionado parque, el hombre procedió a violarla por primera vez.

Sin embargo, la dramática situación no concluyó con ese primer episodio. Tras consumar el delito inicial, el acusado continuó manteniendo la comunicación con la menor. Transcurridos unos días, el hombre le pidió a la niña que subiera directamente a su propio domicilio, una petición que la víctima volvió a aceptar. Cuando ambos se encontraban ya en el interior de la habitación, el individuo suministró sustancias para drogarla y volvió a violarla.

Por la presunta comisión de estos terribles actos, la Fiscalía solicita una pena de 15 años de prisión para el procesado, a quien considera el supuesto autor de dos delitos de agresión sexual a menor de 16 años. Asimismo, el Ministerio Público reclama que el acusado pague una indemnización de 25.000 euros a la víctima por los daños causados.