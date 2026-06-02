Ojalá pudiera borrar mis recuerdos para volver a ver una de las mejores series de la historia: su final dejó a los fans sin palabras y está en HBO

Si hay una serie que ha dejado huérfanos a una legión de fieles fans esa es Succession. Una original ficción que cuenta con 4 temporadas y que se emitió en la plataforma de streaming HBO de junio de 2018 a mayo de 2023. Esta serie creada por Jesse Armstrong, y que contó con Will Ferrell y Adam McKay como productores ejecutivos cuenta la historia de la familia Roy, que es la propietario del conglomerado mundial de comunicación Waystar RoyCo. Una ambiciosa familia capitaneada por el empresario Logan Roy que tiene problemas de salud y que tiene que elegir quien le sustituirá al frente de la compañía. Sus cuatro hijos, Kendal, Siobhan, Roman y Connor, comenzarán una lucha sin cuartel por ocupar su puesto y dirigir el conglomerado empresarial. La serie Succession es una de las mejores que se pueden encontrar en Max y se ha convertido en todo un talismán para la plataforma de streaming.

La serie Succession cuenta con 4 temporadas y 39 episodios que se pueden ver actualmente en la plataforma de streaming Max. Una original producción que sorprende por su trama, el ritmo de cada uno de los episodios y la interpretación de sus seis actores protagonistas: Brian Cox, que da vida al deteriorado Logan Roy, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Nicholas Braun y Matthew Macfadyen. Una serie perfecta para los que estén buscando una ficción protagonizada por una ambiciosa familia en la que todos luchar por conseguir el poder del conglomerado de empresas sin importarles las consecuencias a quien pisan en su camino.

Para muchos usuarios de las plataformas de streaming Succession es una de las mejores series de la historia y está a la altura de otras de calidad como Los Soprano, Breaking Bad, Better Call Saul, Six Feet Under o Mad men. La serie Succession ha recibido 75 nominaciones a los premios Emmy, de los cuales ha ganado 19.

¿De qué trata la serie de HBO Succession?

El patriarca de la familia, Logan Roy, cumple ochenta años y, aunque sus cuatro hijos piensan que va a anunciar su retirada, decide no hacerlo a pesar de sus problemas de salud. La familia Roy es la dueña de la empresa de comunicación Waystar RoyCo,. Desde que toma esa decisión comienza un gran guerra entre sus cuatro hijos que intentarán luchar para ganarse el derecho para ser su sucesor y dirigir los próximos años la empresa familiar.

Logan Roy es un hombre inteligente que sabe como manipular a sus hijos y que observará con lupa a sus cuatro hijos, Kendall, Shiv, Roman y Connor, antes de decidir quién será su sucesor. Logan es un hombre que se ha hecho a sí mismo y que ha logrado que su empresa se haya convertido en todo un emporio, pero sabe que sus hijos han nacido entre algodones y nunca han tenido que lugar por nada.

Los hermanos desde ese momento irán estableciendo diversas alianzas entre ellos para lograr destacar entre los demás y poco a poco los cuatro se sumergirán en ese juego cruel por lograr la atención de su padre. Además, esta serie reflexiona sobre temas polémicos como la influencia de las grandes empresas de comunicación en la opinión pública y cómo pueden marcar la actualidad de una empresa.

El reparto de esta increíble serie

El gran protagonista de esta serie es el conocido actor Brian Cox que interpreta magistralmente el papel del poderoso empresario Logan Roy. Un hombre duro e impetuoso que ante todo quiere dejar en buenas manos su conglomerado familiar. Además, tienen un papel de peso Jeremy Strong como Kendall «Ken» Roy, el segundo hijo de Logan y el principal candidato a suceder a su padre hasta que tiene problemas con las drogas, Sarah Snook como Siobhan «Shiv» Roy, la hija menor de Logan que comienza a trabajar en la empresa, Kieran Culkin como Romulus «Roman» Roy, un joven inmaduro que no quiere responsabilidades y Alan Ruck como Connor Roy, el hijo mayor de Logan que no está involucrado en sus negocios.

También en el reparto están los actores Matthew Macfadyen que da vida a Tom Wambsgans, el novio y más tarde de Shiv que trabaja como ejecutivo en Waystar, Nicholas Braun a Greg Hirsch, el aprovechado nieto del hermano de Logan, Peter Friedman a Frank Vernon, que es la mano derecha de Logan, Hiam Abbass a Marcia «Marcy» Roy, la esposa de Logan, entre otros. La serie cuenta con 39 episodios en los que aparecen numerosos personajes episódicos que solo aparecen en algunos momentos como Adrien Brody, Mark Blum, Annika Boras, Darius Homayoun. David Patrick Kelly, Griffin Dunne, Parker Sawyers y Holly Hunter.

Para mí la serie Succession es una de las mejores que se pueden encontrar en el catálogo de Max y sorprende sobre todo por la genial interpretación de sus protagonistas Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Nicholas Braun o Matthew Macfadyen.