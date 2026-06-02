Un instituto de Mallorca prometió mejor nota en catalán a los alumnos que cantaran ‘La Balanguera’ en el patio

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha afirmado este martes que es «legítimo y muy saludable» que los escolares se unieran el pasado viernes para cantar La Balanguera. Vera ha respondido así al diputado de Vox Sergio Rodríguez, que ha criticado que en un instituto de Sa Pobla se premiara a los escolares que cantaran subiéndoles la nota de catalán.

El conseller ha evitado valorar esta cuestión en concreto y ha insistido en reivindicar el éxito de la cantada popular y que se haya aprovechado la ocasión para acercar a los estudiantes la figura de Joan Alcover.

El de Vox ha recordado a Vera que es «conseller de todos, no solo del STEI o de la Obra Cultural Balear (OCB)» y que «no todos los docentes son seres de luz».

Rodríguez ha ironizado diciendo que es «maravilloso» que la OCB, «una organización sin intereses políticos», organizara la cantada popular. «Usted sigue insistiendo en que no se adoctrina, pero no se atreve a decírselo a los camisetas verdes», ha añadido el diputado.

La promesa de una subida de medio punto en la nota de catalán a final de curso a todos los alumnos que salieran al patio a acatar la instrucción de la Obra Cultural Balear (OCB) y cantar ‘La Balanguera’ el pasado viernes 29 de mayo, no es la muestra de adoctrinamiento en este mismo centro de Sa Pobla.

Este instituto, el Can Peu Blanc, ubicado en el municipio mallorquín de Sa Pobla, ya estuvo en el ojo del huracán a mediados del mes de mayo tras someter a sus alumnos de 1º de Bachillerato a un polémico cuestionario en el que se pregunta sobre temas personales o de extrema sensibilidad política como inmigración, igualdad de género, franquismo, feminismo o incluso si se consideran más de izquierdas o de derechas.

Lo más llamativo de esta encuesta, realizada íntegramente en catalán, fue que la impulsora no era del departamento de Geografía e Historia o Filosofía, sino una profesora de la asignatura de Matemáticas, quien utilizó el horario lectivo para recabar por vía telemática las opiniones políticas que tienen sus estudiantes menores, lo que es una clara intromisión en la intimidad de los niños.