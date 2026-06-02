Más del 90% de los teléfonos que comprueban los clientes en el buscador de Endesa son sospechosos de fraude comercial

Desde su lanzamiento a finales de septiembre, la herramienta “Comprueba quién te ha llamado”, disponible en la web de Endesa, ha recibido más de 500.000 visitas, lo que representa un 6% del tráfico total de la web corporativa de la compañía. De ellas, 340.000 usuarios han comprobado un número de teléfono y el dato es alarmante: más del 90% de los números corresponden a teléfono nos autorizados por Endesa, lo que confirma su utilidad como mecanismo de protección frente a prácticas comerciales fraudulentas.

El lanzamiento del buscador ha sido una de las muchas acciones de concienciación y divulgación contra las estafas que Endesa ha puesto en marcha en los últimos meses ante el alarmante incremento de prácticas fraudulentas dirigidas a usuarios de servicios energéticos. Los estafadores se hacen pasar por agentes de las comercializadoras de Endesa, de otras grandes compañías o incluso por la distribuidora de la zona, con el fin de llevar a cabo contrataciones fraudulentas. Y el objetivo de Endesa es claro: proteger a los usuarios frente a estafas telefónicas y prácticas comerciales abusivas que suplantan la identidad de la compañía.

Además del buscador en la web, Endesa ha puesto a disposición de los clientes esta herramienta en el área privada de la app Endesa Clientes y está trabajando en nuevos desarrollos para darle aún más visibilidad y accesibilidad a los usuarios.

Y es que en el sector se está comprobando que el principal canal para las prácticas fraudulentas es el telefónico y estas llamadas malintencionadas acaban llevando al cliente de una compañía a otra muchas veces sin darse cuenta y, por supuesto, sin su consentimiento. Según estimaciones de la compañía, las cifras son alarmantes: un 15% de los clientes han “picado” ante el engaño y se han cambiado de comercializadora sin el consentimiento expreso del cliente.

En todo caso, hay que tener en cuenta que estas llamadas no están relacionadas ni con la actividad comercial de Endesa ni con el tratamiento de datos realizado por la compañía. En Endesa siempre se adoptan las medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas para evitar la alteración, el mal uso y tratamiento, o el acceso no autorizado, para todos los canales y sus sistemas.

Endesa: todas las ventas pasan por control de calidad

Endesa Energía, la comercializadora de Endesa en el mercado libre, aplica un sistema de control exhaustivo para garantizar que su fuerza de ventas actúe con total transparencia y legalidad. Estas son las principales medidas que aplica:

Cláusulas contractuales con proveedores para evitar la mala venta.

con proveedores para evitar la mala venta. Identificación obligatoria del agente ante el cliente.

del agente ante el cliente. Uso exclusivo de bases de datos legales.

Grabación completa de la llamada comercial en caso de venta.

de la llamada comercial en caso de venta. Consentimiento acreditado del cliente.

del cliente. Control de calidad previo a la activación del contrato: Verificación de datos Llamadas de confirmación Auditorías de llamada

previo a la activación del contrato: Control posterior mediante encuestas de satisfacción.

mediante encuestas de satisfacción. Adaptación a la Ley General de Telecomunicaciones: Refuerzo formativo de agentes Prohibición de llamadas aleatorias Comprobación de inscripción en la Lista Robinson

Evaluación continua de proveedores: Seguimiento de reclamaciones Análisis de motivos de rechazo

Medidas correctivas: Penalizaciones económicas Rescisión anticipada de contratos



Además:

Se escuchan el 100% de las llamadas de venta.

Las empresas colaboradoras tienen objetivos de calidad vinculados a penalizaciones económicas si no se cumplen.

si no se cumplen. El departamento de calidad y “Voice of Customer” contacta proactivamente con una muestra representativa de casi 9.000 clientes al año para realizar entrevistas y contrastar su satisfacción con el proceso de alta.

Compromiso con la transparencia

Endesa reitera su compromiso con la transparencia, la ética comercial y la defensa activa de los derechos de los consumidores. La compañía seguirá trabajando con las administraciones, asociaciones de consumidores y el conjunto del sector para erradicar estas malas prácticas y construir un modelo energético basado en la confianza, la libre elección y el respeto al cliente. Porque estas actuaciones, que afectan tanto a clientes domésticos como a pequeñas empresas, suponen una grave vulneración de los derechos de los consumidores y distorsionan el correcto funcionamiento del mercado eléctrico.