La arqueología española celebra un hito colosal: aparecen en un pueblo catalán 2 tumbas del año 966 increíblemente conservadas

En la arqueología aparecen tumbas con cierta frecuencia, y lo habitual es que los restos estén fragmentados, saqueados o sin identificar. Pero en Castellar del Vallés el caso es distinto.

Las dos sepulturas localizadas en el yacimiento de Castellar Viejo corresponden al año 966, llegan intactas y selladas, y los arqueólogos saben exactamente quiénes están enterrados dentro.

Se trata de Ermomir y Riquil·la, un matrimonio de magnates del siglo X vinculado al Condado de Barcelona. Algo que no ocurre prácticamente nunca en la Alta Edad Media, donde las lápidas identificadas pertenecen casi siempre a reyes, condes u obispos, no a personajes de la élite rural.

El estado de conservación, la datación exacta y la posibilidad de cruzar los restos con documentos escritos de la época convierten el hallazgo en uno de los más relevantes de la arqueología medieval europea.

Así son las dos tumbas del año 966 que aparecen en Castellar del Vallés en un estado de conservación fuera de lo común

Los arqueólogos encontraron las sepulturas a casi tres metros de profundidad, excavadas en fosa antropomorfa, es decir, talladas siguiendo la silueta exacta del cuerpo humano. Los dos cuerpos fueron depositados desnudos, sin joyas ni ajuar, conforme al rito cristiano altomedieval. Sobre ellos colocaron grandes losas de piedra, bloques de mármol y tierra compactada. En la superficie construyeron una estructura monumental con muros laterales y un arco que encajaba la lápida.

Esa estrategia de sellado explica el estado de los restos. Los esqueletos de Ermomir y Riquil·la aparecieron ordenados y articulados, sin perturbaciones. La lápida de mármol de Ermomir conserva una inscripción en latín que permite fechar su muerte al día exacto: el 30 de septiembre del año 966. El texto menciona al rey Lotario, lo que confirma que los condados catalanes seguían vinculados formalmente al reino franco carolingio en aquel momento.

El arqueólogo Jordi Roig Buxó, responsable de las excavaciones, explica que la lápida se había encontrado décadas antes en la iglesia de Sant Esteve pero que hasta ahora no había podido relacionarse con ningún sepulcro concreto.

Un documento del año 965 sitúa a Ermomir y Riquil·la haciendo donaciones de fincas a la iglesia de Sant Miquel de Barcelona, lo que confirma su capacidad económica y sus vínculos con el poder condal.

Según Ramon Martí, profesor de historia medieval de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ermomir murió con sólo diez días de diferencia que el conde de Barcelona Miró I, y habría sido uno de los fundadores de la propia iglesia parroquial de Sant Esteve. El análisis de los huesos permitirá determinar si era guerrero o eclesiástico.

Qué importancia tiene el yacimiento de Castellar Viejo para entender la Edad Media catalana

Las distintas campañas han exhumado ya 223 enterramientos de los siglos IX, X y XI y unos setenta silos que funcionan como registros directos de la vida cotidiana de la época, con utensilios, monedas y herramientas.

El conjunto documenta un poblado altomedieval de época carolingia que concentraba funciones de poblamiento, defensa y control territorial, y que la referencia documental al castrum castellare sitúa como enclave clave en la organización del Condado de Barcelona.

Con sólo un 20% del yacimiento excavado, el Ayuntamiento de Castellar del Vallés tiene previsto continuar las campañas y musealizar el espacio.

El equipo de excavación señala que disponer de un conjunto así es lo que desearían todas las universidades: los restos permitirán estudiar enfermedades, hábitos alimentarios y desplazamientos de aquella población con un nivel de detalle muy difícil de alcanzar en la arqueología de este periodo.