Quién es Rossy de Palma: biografía, edad, pareja, películas y trayectoria de la actriz y cantante española

Rossy de Palma, cuyo nombre real es Rosa Elena García Echave, es una actriz, cantante, modelo y artista visual española que se convirtió en una de las figuras más reconocibles del cine español gracias a su estrecha colaboración con Pedro Almodóvar. Su imagen singular, su personalidad transgresora y su talento interpretativo la transformaron en una de las legendarias «chicas Almodóvar».

Más allá de su físico poco convencional para los estándares de la industria, Rossy de Palma ha reivindicado durante décadas la diversidad, la autenticidad y la libertad creativa. En 2022 fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad para la Diversidad Cultural de la UNESCO, un reconocimiento a su compromiso artístico y social.

¿Cuántos años tiene Rossy de Palma y dónde nació?

Rossy de Palma nació el 16 de septiembre de 1964 en Palma de Mallorca. En la actualidad tiene 61 años. Aunque nació en Mallorca, sus padres eran originarios de Asturias y parte de su infancia transcurrió entre diferentes ciudades españolas.

La trayectoria de Rossy de Palma en el cine y la moda internacional

La carrera de Rossy de Palma comenzó durante la Movida madrileña de los años 80. Formó parte del grupo musical Peor Impossible y fue descubierta por Almodóvar en uno de sus conciertos. Poco después debutó en el cine con un pequeño papel en La ley del deseo.

Su proyección internacional llegó rápidamente. Además de trabajar en España, colaboró con cineastas como Robert Altman, Terry Gilliam, Mike Figgis y Patrice Leconte.

Paralelamente, se convirtió en musa de diseñadores como Jean Paul Gaultier y Thierry Mugler. Su presencia en pasarelas, campañas publicitarias y eventos internacionales la consolidó como un icono de la moda alternativa y de la belleza no convencional.

Las películas más importantes de Rossy de Palma

Entre los títulos más destacados de su filmografía figuran:

La ley del deseo (1987).

(1987). Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988).

(1988). ¡Átame! (1990).

(1990). Kika (1993).

(1993). La flor de mi secreto (1995).

(1995). Prêt-à-Porter (1994).

(1994). Julieta (2016).

(2016). Madres paralelas (2021).

(2021). El hombre que mató a Don Quijote (2018).

A lo largo de su carrera ha sido nominada en varias ocasiones a los Premios Goya y ha recibido reconocimientos internacionales, incluido el premio a Mejor Actriz en el Festival de Locarno por la película Hors Jeu.

La carrera musical de Rossy de Palma como cantante

Antes de triunfar en el cine, Rossy formó parte del grupo de pop y performance Peor Impossible, una de las bandas vinculadas a la Movida madrileña. Allí actuaba como cantante y bailarina. Aunque posteriormente centró su carrera en la interpretación, nunca abandonó del todo la música.

En años recientes ha participado en diversos proyectos musicales y colaboró con Rosalía en el álbum El mal querer, aportando su voz y participando en la composición de la canción Preso.

La vida personal de Rossy de Palma: pareja, hijos y familia

Rossy de Palma siempre ha mantenido una actitud muy discreta respecto a su vida privada. Es madre de dos hijos, Luna García y Gabriel García, a quienes ha mencionado en diversas ocasiones como una de las grandes prioridades de su vida.

Durante años mantuvo una relación con el modelo español Santiago Lajusticia, con quien tuvo a sus hijos. Tras la ruptura, continuó residiendo durante una etapa en París y desarrollando allí buena parte de su carrera profesional.

Reconocimientos recientes

En marzo de 2026 recibió el Premio Málaga-Sur del Festival de Málaga, un galardón que reconoce su extensa trayectoria artística y su contribución al cine español e internacional.

Después de casi cuatro décadas de carrera, Rossy de Palma sigue siendo una de las artistas españolas más internacionales, admirada por haber convertido su singularidad en una de sus mayores fortalezas.