Pérez Llorca se compromete en los ‘Jaime I’ a incrementar más los recursos en I+D+i para atraer el talento

Lluís Torner, en la categoría de Investigación Básica; Nagore Iriberri, en Economía; Ben Lehner, en Investigación Biomédica; Borja Ibáñez, en Investigación Clínica y Salud Pública; Alfonso Saiz-López, en Protección del Medio Ambiente; Samuel Sánchez, en Nuevas Tecnologías; y Borja Vázquez, en Revelación Empresarial, han sido los galardonados este lunes en la XXXVIII edición de los Premios Rey Jaime I, «el gran legado del profesor Santiago Grisolía», como ha explicado el presidente de la fundación del mismo nombre, Vicente Boluda. El acto, celebrado en el Salón de Corts del Palau de la Generalitat, en Valencia, ha estado presidido por el presidente del Gobierno valenciano, Juanfran Pérez Llorca.

Juanfran Pérez Llorca ha reiterado, en su intervención, el compromiso de «seguir incrementando los recursos» destinados al I+D+i, para «reforzar la colaboración público-privada y para atraer talento», además de que para que la Comunidad Valenciana sea un «foco de innovación, capaz de competir en el mundo» y una tierra de oportunidades.

El presidente de la Generalitat ha destacado, también, la evolución de la inversión en I+D+i en España desde finales de los años 80 del pasado siglo. Precisamente, cuando se crearon los Premios Rey Jaime I, hasta la actualidad. En ese tiempo, ha pasado del 0,5% al 1,5%, «acercándose cada vez más a la media europea del 2,3%».

«Un esfuerzo colectivo que en la Comunidad Valenciana agrupa a más de 15.000 investigadores en universidades, centros de investigación e innovación, empresas y administraciones», ha verbalizado Pérez Llorca.

El president de la Generalitat ha añadido que «debemos seguir en esta línea, aumentando la inversión privada, mejorar la transferencia del conocimiento y seguir apostando por la formación y atracción del talento para llegar a ese 3% del Producto Interior Bruto (PIB) dedicado a investigación, desarrollo e innovación, que la Unión Europea ha fijado como objetivo».

En ese propósito, Pérez Llorca ha subrayado el papel de la Fundación Jaime I y sus premios: «Cada año constituyen un llamamiento a la acción de esas fuerzas movilizadoras de la ciencia».