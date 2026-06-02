Es oficial y tiene fecha: Castilla-La Mancha disfruta de un día festivo la primera semana de junio y lo ha confirmado la Junta

La consejera portavoz del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, anunció la aprobación del decreto que fija el calendario laboral de Castilla-La Mancha para el año 2026, que contempla 12 días festivos de carácter retribuido y no recuperable en todo el ámbito autonómico. Así habrá un día festivo en la primera semana de junio. Al caer en jueves día 4 de junio, algunas localidades de la comunidad pueden tener puente y fiesta el 5 de junio.

En general, no en todos los lugares de la comunidad es fiesta el 5 de junio, de manera que se disfruta de un día festivo la primera semana de junio: el jueves 4 de junio. Es una de las novedades de este 2026, pues que la Junta ya determinó que el lunes 6 de abril, Lunes de Pascua, se establece como festivo. También que el jueves 4 de junio, día del Corpus Christi, será festivo en sustitución del 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, al coincidir este último coincide en domingo.

Castilla-La Mancha disfruta de un día festivo la primera semana de junio

De esta forma, la consejera portavoz del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, subrayó que el Ejecutivo garantiza así su compromiso “con el respeto a las festividades más arraigadas en la cultura y tradición de Castilla-La Mancha, garantizando al mismo tiempo un equilibrio entre la vida personal y laboral de la ciudadanía”.

En definitiva, ensalzan un calendario compuesto con fiestas de carácter cívico, de celebraciones recogidas en el Estatuto de los Trabajadores, así como de fechas recogidas en los acuerdos con la Santa Sede de 1979.

Fiestas oficiales de Castilla-La Mancha para 2026

Las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperables en el año 2026 en Castilla-La Mancha, en el ámbito territorial de la Comunidad son:

1 de enero, Año Nuevo

6 de enero, Epifanía del Señor

2 de abril, Jueves Santo

3 de abril, Viernes Santo

6 de abril, en sustitución de la fiesta correspondiente al día 19 de marzo, San José

1 de mayo, Fiesta del Trabajo

4 de junio, celebración de la Fiesta del Corpus Christi, en sustitución del descanso laboral correspondiente al día 6 de diciembre, Día de la Constitución Española

15 de agosto, Asunción de la Virgen

12 de octubre, Fiesta Nacional de España

2 de noviembre, en sustitución del descanso laboral correspondiente al día 1 de noviembre, Día de todos los Santos

8 de diciembre, Inmaculada Concepción

25 de diciembre, Natividad del Señor

Por tanto, en general es fiesta el 4 de junio pero no el viernes 5 de junio. Ahora bien no es puente, pero quienes quieran o puedan gozar de ello, entonces tendrán 4 días de puentes que engloban: del 4 al 7 de junio.

Algunas localidades de Castilla-La Mancha tendrán puente

Según entomelloso, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo recoge en el calendario oficial de fiestas locales retribuidas y no recuperables para 2026, un total de 14 municipios castellano-manchegos tendrán también festivo el viernes 5 de junio, permitiendo así enlazar cuatro días consecutivos de descanso. Así algunos lugares de Castilla-La Mancha disfruta de un día festivo la primera semana de junio.

En Albacete, el puente se realizará en Molinicos. En Cuenca, es festivo en Altarejos, Atalaya del Cañavate, Belinchón, Cañete, Los Hinojosos, La Huerguina y Sotos. En Guadalajara, el viernes será festivo en Casas de San Galindo, La Huerce y Selas.

En Toledo disfrutarán del puente Aldea en Cabo, Aldeanueva de Barbarroya y Camuñas. No habrá puente para ningún municipio de la provincia de Ciudad Real.

Puente para los colegios en Toledo

Algunas localidades, como Toledo sí pueden gozar de puente, en especial los colegios. Según ABC y otros medios, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ratificará que el próximo 5 de junio sea jornada no lectiva en la ciudad de Toledo, después de que así lo aprobara el Consejo Escolar Municipal.

La decisión llega después de que el Consejo Escolar Municipal aprobara solicitar que el segundo día no lectivo del curso 2025/2026 se traslade al 5 de junio, coincidiendo con el día posterior al Corpus Christi, el 4 de junio que es día festivo en la comunidad como hemos destacado.

El objetivo es facilitar un puente escolar para las familias que puedan hacerlo, ya que la festividad se celebra el 4 de junio. En todo caso, los alumnos de Toledo disfrutarán de un puente que abarcará del 4 al 7 de junio.