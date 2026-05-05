El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), presidido por el socialista José Félix Tezanos, está realizando una encuesta sobre la «prioridad nacional» pactada por PP y Vox en pleno juicio a José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La institución pública se interesa por saber si los españoles lo consideran constitucional.

La nueva encuesta del CIS empieza, como es habitual, interesándose por los datos básicos del entrevistado. Entre otros datos, pregunta por la edad o la procedencia.

En el apartado político, los encuestadores interrogan a los españoles sobre qué les parece la prioridad nacional. Más concretamente, interrogan en sus llamadas sobre si les parece que este concepto tiene «encaje dentro de la Constitución Española».

Más allá de ello, también encuestan a los ciudadanos sobre su posición ante la guerra de Irán y si les genera preocupación, además de una valoración de los líderes nacionales, entre otras preguntas.

Prioridad nacional de PP y Vox

Con esta encuesta, el CIS pretende conocer la opinión de los ciudadanos sobre el punto más importante del pacto entre el PP y Vox tras las elecciones autonómicas de Extremadura y Aragón que han permitido a María Guardiola y Jorge Azcón, respectivamente, ser investidos como presidentes.

Esta medida implicaría dar preponderancia a las personas de nacionalidad española en las ayudas públicas. Es decir, según Vox, que para que una persona acceda a una subvención se exija un mínimo de 10 años de empadronamiento para demostrar arraigo.

El PSOE acusó de «inhumano e ilegal» la prioridad nacional pactada por PP y Vox en Extremadura y Aragón y anunció, a través de un comunicado, una ofensiva institucional en ayuntamientos, comunidades y en el Parlamento Europeo para «defender la igualdad».

Sánchez atacó este fin de semana al partido de Alberto Núñez Feijóo y al de Santiago Abascal por lo que él tilda como «lecciones de constitucionalismo»: «Y lo primero que hacen es acordar dando una patada a la Constitución Española y vulnerando el principio de no discriminación». «Consejos vendo que para mí no tengo», se ha burlado el presidente del Gobierno.

Sesgo a la izquierda del CIS

El CIS es un instituto público que, desde la llegada de José Félix Tezanos a su dirección, ha perdido todo reconocimiento y prestigio entre los profesionales de los estudios de opinión. Afiliado al PSOE desde 1973, Tezanos abandonó en 2018 la Ejecutiva Federal de la formación para presidir el Centro de Investigaciones Sociológicas, en un encargo directo de Pedro Sánchez. Así, se convirtió en el primer dirigente de un partido al frente del CIS en casi medio siglo de democracia.

Los resultados que han arrojado las urnas en los últimos años revelan, tras el análisis de los expertos, que las estimaciones de voto del conjunto de las fuerzas de la izquierda, entre las que se encuentran PSOE, Sumar y Podemos, han sido cinco puntos superiores a lo que finalmente ha sucedido.

Entre los fracasos más sonados del centro de investigaciones se encuentran las últimas elecciones gallegas, donde Tezanos quitó un total de 5 puntos al Partido Popular de Alfonso Rueda, cuatro de ellos para dárselos al PSOE de José Ramón Gómez Besteiro. Sin embargo, los populares lograron su quinta mayoría absoluta. En las elecciones andaluzas de 2018, el CIS no supo o quiso detectar la primera irrupción de Vox en un Parlamento autonómico, y en las de la Comunidad de Madrid, en 2021, en lugar de la arrolladora victoria de Isabel Díaz Ayuso, Tezanos pronosticó un empate entre la izquierda y la derecha.

En otras ocasiones, el CIS de Tezanos ya utilizó sus competencias para allanar el camino al Gobierno. Hace un año, la institución pública encargó un sondeo para conocer la opinión de los españoles respecto a la prostitución. Esta decisión coincidió con el anuncio del PSOE de que la formación socialista llevaría al Congreso de los Diputados una ley para abolir esta práctica después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogiera una conversación entre Ábalos y su ayudante, Koldo García, repartiéndose prostitutas.