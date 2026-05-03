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El PSOE acusa de «inhumano e ilegal» la «prioridad nacional» de PP y Vox y anuncia una ofensiva institucional

Pretenden presentar iniciativas en ayuntamientos, comunidades, en el Parlamento Europeo y en otras instituciones

Sánchez prioridad
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. (EP)
Pablo de Cea
  • Pablo de Cea
  • Periodista y politólogo. En OkDiario sigo la información del PP. Entre Génova, el Congreso y el Senado. Antes en El Confidencial y El Español

El PSOE acusa de «inhumano e ilegal» la prioridad nacional pactada por PP y Vox en Extremadura y Aragón y ha anunciado, a través de un comunicado, una ofensiva institucional en ayuntamientos, comunidades y en el Parlamento Europeo para «defender la igualdad».

«El PSOE va a presentar una iniciativa en forma de moción o proposición de ley en ayuntamientos, parlamentos autonómicos, en las Cortes Generales, en la Federación Española de Municipios y Provincias y en el Parlamento Europeo para defender el principio de igualdad ciudadana que pretenden romper PP y Vox con el concepto de prioridad nacional», se puede leer en el comunicado difundido a los medios.

Para los socialistas el acuerdo alcanzado por los populares y Vox en Aragón y Extremadura solo «pretende fracturar a la sociedad, dividiéndola entre ciudadanos de primera y segunda categoría». También critican que se establezca «como requisito para acceder a los servicios públicos el lugar de origen y no la necesidad o el derecho a ellos» es una medida «basada en el odio y la exclusión».

La medida también la tildan de «ilegal» por «violar el principio de igualdad» establecido en el artículo 14 de la Constitución y porque «contradice la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea».

Los socialistas resumen que «la prioridad nacional supone el desmantelamiento de los servicios públicos» y anticipan que «tras la exclusión de la población migrante vendrá la exclusión de otros grupos como las mujeres, las personas LGTBI o todo aquel que no piense como la derecha».

Vox llevará el concepto a los municipios

Vox también lanzará una ofensiva local en toda España para llevar a debate la prioridad nacional en todos los ayuntamientos y forzar al PP a posicionarse. La dirección nacional del partido ha ordenado a sus concejales defender mociones de forma «coordinada» en todos los ayuntamientos para impulsar esta medida y frenar el impacto de la regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez.

El objetivo es doble: presionar al PP para que se posicione en cada territorio y «retratarlo» tanto a nivel nacional como autonómico, donde desde Bambú denuncian que Génova «ha torpedeado» los acuerdos. La estrategia también busca evidenciar que existen «tantos PP como comunidades autónomas».

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