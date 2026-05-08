Roca Rey en San Isidro 2026: sus corridas en Las Ventas, la cogida y su estado de recuperación

La presencia de Andrés Roca Rey en la Feria de San Isidro 2026 se ha convertido en uno de los grandes focos de atención de la temporada taurina si tenemos en cuenta que hace sólo unos días todo giraba en torno a su protagonismo en Madrid, pero la cogida sufrida en Sevilla ha cambiado el escenario y hasta hace poco se dudaba de su presencia en la Feria de San Isidro.

Antes del percance en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el nombre del torero peruano estaba marcado en rojo en el calendario de muchos aficionados. Era, sin discusión, uno de los grandes reclamos del ciclo madrileño, pero saltaron las alarmas y ha sido duda hasta hace poco. De hecho para muchos lo sigue siendo, aunque ya se encuentra fuera del hospital y según publican algunos medios su intención es estar en la Feria de San Isidro, donde participa en dos de las corridas que se celebran, además de ser protagonista del cartel promociona de la feria.

Roca Rey en la Feria de San Isidro en Las Ventas 2026: todo lo que se sabe

Roca Rey es una de las máximas figuras del toreo y en 2026 tiene un protagonismo especial en San Isidro, ya que no solo está anunciado en varias tardes importantes, sino que además es la imagen del cartel de la feria.

Ese doble papel no es casual. En los últimos años, la organización ha apostado por figuras con tirón mediático para representar el cartel, y en esta ocasión la elección del torero peruano responde también a su peso dentro del escalafón y a su capacidad para atraer público.

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El propio diestro reconoció que aceptar formar parte de la imagen oficial fue una experiencia distinta dentro de su trayectoria, y aprovechó ese momento para lanzar un mensaje claro en defensa de la tauromaquia. Un gesto que ya anticipaba el peso que iba a tener su figura en esta edición.

La cogida en Sevilla: detalles de la cornada

El 23 de abril todo dio un giro. Roca Rey sufrió una grave cogida en la Real Maestranza de Sevilla durante la suerte suprema al quinto toro de la tarde, que le enganchó en el muslo derecho. Según el parte médico, la cornada presentaba dos trayectorias de 35 centímetros de longitud total con importante destrozo muscular, aunque sin lesiones vasculares graves, lo que fue clave en su pronóstico favorable. El cirujano de la plaza, Octavio Mulet, lo resumió así: «Ha tenido mucha suerte, porque no hay lesiones vasculares importantes, pero el alcance es muy grave.» Roca Rey fue operado de urgencia en la enfermería de la plaza y trasladado al Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla. Recibió el alta hospitalaria el 28 de abril, ayudado por un bastón, y se trasladó a su finca La Consentida, en Gerena (Sevilla), donde inició la rehabilitación bajo estricto control médico. Sus padres viajaron desde Lima para acompañarle durante el proceso.

Las tardes previstas en Las Ventas

Dentro de la programación de la Feria de San Isidro, Roca Rey tiene dos citas marcadas en el calendario que, en condiciones normales, serían de las más esperadas del ciclo. La primera está prevista para el 28 de mayo en la Plaza de Toros de Las Ventas, en una de esas corridas que generan expectación por sí solas. Ese día compartirá cartel con Diego Urdiales y Bruno Aloi, que confirmará alternativa, frente a toros de Juan Pedro Domecq.

La segunda fecha apunta a la tradicional corrida de Beneficencia, que suele celebrarse ya en el tramo final de la feria. En ese caso, el cartel previsto incluye a Alejandro Talavante y Víctor Hernández, en una de las tardes más señaladas del calendario taurino madrileño. Son dos compromisos importantes, tanto por el nivel de los carteles como por el momento en el que se celebran dentro de la feria.

No se sabe si estará listo para acudir a estas citas pero tampoco podemos decir que se hayan cancelado. La idea es esperar hasta el último momento antes de tomar una decisión definitiva, algo que ya se está aplicando con otras citas previas en su calendario.

Un ejemplo claro es que ya se han cancelado sus compromisos en Valladolid (10 de mayo), Jerez de la Frontera (15 de mayo) y las tres plazas previstas en México. En el aire sigue Talavera de la Reina el 16 de mayo, y todo apunta a que en Madrid se seguirá exactamente el mismo criterio: esperar hasta el último momento antes de tomar una decisión definitiva. Su equipo ha confirmado que está realizando sesiones de fisioterapia y rehabilitación especialmente intensas con el objetivo de acortar los plazos, con la vista puesta en la Beneficencia del 14 de junio como fecha prioritaria.

Un San Isidro con grandes nombres

Más allá de la situación de Roca Rey, la Feria de San Isidro 2026 presenta un cartel muy completo. La temporada llega con un reparto equilibrado entre figuras consolidadas y toreros que están empujando fuerte. Alejandro Talavante, Fernando Adrián, Pablo Aguado o Víctor Hernández son algunos de los nombres que tendrán un peso importante este año, con varias tardes dentro del abono. A ellos se suman otros toreros como Emilio de Justo, Daniel Luque o Juan Ortega, que completan una programación pensada para mantener el interés durante todo el mes.

También hay fechas señaladas que ya están generando expectación, como la apertura del 8 de mayo o la corrida del 15 de mayo, día grande de San Isidro. Además, el calendario incluye novilladas, festejos de rejones y corridas especiales fuera de abono que amplían aún más la oferta. En ese contexto, la presencia de Roca Rey no es solo una más. Es uno de los grandes focos de atención de toda la feria.

Qué es la Corrida de la Prensa y la Beneficencia, las dos citas de Roca Rey

Las dos tardes en las que Roca Rey está anunciado en San Isidro no son corridas cualquiera. La Corrida de la Prensa del 28 de mayo es uno de los festejos con más tradición dentro del ciclo, organizada por la Asociación de la Prensa de Madrid y caracterizada por reunir carteles de primer nivel. En esta edición, Roca Rey compartirá cartel con Diego Urdiales y Bruno Aloi, que confirmará alternativa, frente a toros de Juan Pedro Domecq. La Corrida de la Beneficencia del 14 de junio es el cierre oficial de la Feria de San Isidro y la tarde más señalada de todo el ciclo. Roca Rey la compartirá con Alejandro Talavante y Víctor Hernández, en una de las tardes más esperadas del calendario taurino madrileño. Ambas corridas generan una demanda de entradas muy superior a la media y son, junto con la apertura del 8 de mayo, las citas que antes se agotan en la taquilla de Las Ventas.