El diestro peruano Andrés Roca Rey ha sufrido una aparatosa cogida al entrar a matar en el quinto toro de la corrida celebrada en la plaza de la Maestranza de Sevilla, en el decimotercer festejo de la Feria de Abril.

El toro, de la ganadería de Toros de Cortés, se le ha arrancado a Roca a la hora de entrar a matar, y le ha sorprendido, prendiéndole a la altura de la cintura y zarandeándole durante unos interminables segundos hasta dejarle tendido en la arena. Ha sido entonces cuando han llegado las cuadrillas para trasladarle a toda prisa a la enfermería.

Grave la cogida a Roca Rey en Sevilla. Serían dos trayectorias. Lo operan ahora. pic.twitter.com/MBnpTO3r0x — plazadeluces (@plazadeluces) April 23, 2026

Roca Rey ha sido herido en la parte interna del muslo derecho por el segundo toro de su lote y quinto de la tarde, de nombre Soleares y 526 kilos de peso. El torero ha entrado en enfermería sangrando.

El director de lidia, José María Manzanares, ha acabado de dar muerte al toro, del que al torero se le han concedido las dos orejas. Además, en el segundo de la tarde, Roca Rey fue silenciado, al igual que Manzanares al término de sus dos faenas y el joven Javier Zulueta tras la lidia del tercero.

Su nombre ha sonado mucho los últimos días por su relación con Cayetana Rivera, hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo. Rivera se encontraba en la plaza cuando el joven torero ha sufrido la cogida.

La cogida de Roca Rey se produce tres días después de la sufrida por Morante de la Puebla en el mismo ruedo. El sevillano se encuentra ingresado después de sufrir una cornada grave en la zona del recto.