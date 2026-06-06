El hedor ‘cloaquero’ conduce directamente al «one»

Escándalo tras escándalo. Cloaca sobre cloaca. Detritus montado sobre más detritus amarillo. Suma y a la espera de nuevas entregas que abran aún más las carnes del sufrido y esquilmado pueblo español. Y, ¿dónde está el vértice de toda inmensidad de basura hedionda? El imaginario común ha concluido que en un tal Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

¿Cómo es posible que este hombre, tan pagado de sí mismo hasta producirle comportamientos psicopáticos, haya sido capaz de convertir la cuarta potencia europea y convertirla en un Estado fallido? ¿Cómo poder ofrecer un relato decente acerca de tanta putrefacción sin entender que haya sido el propio jefe del Gobierno el principal impulsor de las cloacas de Leire, la corrupción de Ábalos y Cerdán? No es verosímil poder siquiera aproximarse a la cantidad de casos de corrupción gravísimos sin que lo supiera (o lo ordenara) el secretario general del PSOE y, a la vez, presidente del Gobierno. Porque, además, los que conocemos algo la personalidad enfermiza (enfermiza por estrafalaria) de Sánchez, sabemos de lo que es capaz por la ausencia de cualquier principio ético o moral.

Sánchez hace ya años que tenía que haber abandonado el poder, porque ha demostrado no tener el nivel ético necesario para presidir el gobierno de la vieja y cuarteada nación española. Por falsario, presuntamente corrupto (política y económicamente), mentiroso e incapaz. Después de estallar el caso Leire, no hay nadie ya en este país que no tenga noción clara de cuál es su responsabilidad en uno de los casos de corrupción política-económica más formidable del último medio siglo de la historia española. Utilizar el Estado para perpetrar acciones delictivas al más alto nivel, utilizando la Fiscalía General, la Guardia Civil, dinero público (porque el medio millón de Ferraz es dinero extraído al contribuyente), los medios de comunicación, funcionarios públicos es algo que describe a la perfección la catadura moral de los que todavía están en el poder institucional.

Frente a hechos no caben argumentos. Y los hechos, definidos con claridad meridiana por la vasta investigación de la UCO, no dejan lugar a dudas. ¿Acaso la gerente del PSOE utiliza medio millón de euros sin que lo autorice su secretario general y máximo líder del partido? ¡Imposible! ¿Acaso se desvían 18.000 euros de la campaña europea del PSOE para rescatar unos audios de Villarejo sobre las saunas del suegro de Sánchez en posesión de una periodista que formó parte de esas cloacas?

De modo y manera que todo, todo, absolutamente todo, conduce a una pista: Pedro Sánchez. El resto es mera retórica huera. Los hechos descritos por la Guardia Civil, ¿permitirían la imputación del presidente del Gobierno señalado como el one? Evidentemente, sí. Sólo faltaba ahora que alguien estuviera por encima de la ley. En este escabroso y maloliente caso de las cloacas socialistas hay una pregunta clave. ¿Qui prodest?¿ A quién beneficiaba? A Sánchez… ¡Pues eso!

Lo más grave es que al día de hoy el matrimonio Sánchez-Gómez sigue habitando el Palacio de la Moncloa. ¡Y en esas estamos!