El Gobierno rechaza declarar Paracuellos como Lugar de Memoria Democrática porque no tiene «relevancia histórica»

El Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez rechaza declarar Paracuellos como Lugar de Memoria Democrática con el argumento de que no tiene la «relevancia histórica» requerida para esta catalogación conforme a la Ley 20/2022. Las matanzas de prisioneros en Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz que llevó a cabo el Frente Popular en 1936, siendo entonces Santiago Carrillo el jefe de la Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, rondaron los 6.000 asesinados, aunque hay estimaciones incluso mayores. Fue la mayor masacre de la Guerra Civil en zona republicana.

En concreto, el Ejecutivo esgrime la negativa a dicha declaración en una respuesta cursada a través del Portal de Transparencia y remitida al escritor e investigador Pedro Corral, diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Según esta contestación -a la que ha accedido OKDIARIO-, el Gobierno de Sánchez señala que la declaración se aprueba valorando diversas circunstancias «sin que la mera existencia de episodios de privación de libertad o de trabajo forzado determine automáticamente su inclusión en el Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática».

Junto a ello, el Ejecutivo sostiene que esta valoración atiende «a la dimensión del fenómeno histórico acreditado, su duración temporal, su impacto colectivo, su representatividad y la existencia de elementos materiales o inmateriales que permitan su adecuada interpretación y preservación».

En este contexto, la respuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática concluye que «la Administración no se encuentra obligada a declarar todos los espacios vinculados a episodios de represión o privación de libertad, sino únicamente aquellos que, por sus características y relevancia histórica acreditada, reúnen las condiciones necesarias».

Añade el Gobierno que «la inexistencia de una declaración como Lugar de Memoria Democrática no implica desconocimiento de los hechos históricos asociados a dichos emplazamientos, sino una valoración diferenciada de su alcance y significación conforme a los criterios de singularidad y representatividad exigidos por la legislación vigente».

Extracto de la respuesta del Gobierno al diputado del PP Pedro Corral.

Esta contestación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por el socialista canario Ángel Víctor Torres, lleva la firma de Almudena Cruz Yábar, subdirectora general de Divulgación de la Memoria Democrática.

En su petición de información, el diputado del PP Pedro Corral solicitó al Gobierno de PSOE-Sumar conocer «las razones por las que la Dirección General competente no ha declarado de oficio como lugar de memoria democrática el cementerio de Paracuellos del Jarama (Madrid)».

El propio Ejecutivo indica en la web del Ministerio que el número de víctimas allí fusiladas, entre noviembre y diciembre de 1936, «varía en función de cada investigador, desde 2.000 hasta 12.000».

Asimismo, Corral también se interesó por los motivos para la no declaración de otros enclaves objeto de la represión republicana, como los departamentos penales del llamado tren de Negrín o tren de los 40 días existentes en la Comunidad de Madrid, como los de Nuevo Baztán o Ambite, donde «sufrieron prisión los penados condenados a trabajos forzados en la construcción del

citado ferrocarril».

Igualmente, Corral preguntó por qué no han recibido la catalogación de Lugar de Memoria Democrática cada una de las checas o cárceles clandestinas establecidas en Madrid por el Gobierno y los partidos y sindicatos del Frente Popular durante la Guerra Civil para secuestrar, torturar y asesinar a miles de personas.

Palacio de la Moncloa

Además, el investigador requirió las mismas explicaciones sobre el Palacio de la Moncloa y sus alrededores en la Ciudad Universitaria, «escenarios durante los primeros meses de la Guerra Civil de decenas de asesinatos de personas que no habían sido acusadas ni juzgadas por ningún delito, en una flagrante violación de los derechos humanos», recoge Corral.

El investigador maneja documentación del archivo de Salamanca que confirma el levantamiento de, al menos, una veintena de cadáveres, si bien pudieron ser más, ante la fachada del palacete de La Moncloa, sus jardines y sus inmediaciones. Estas víctimas, de edades comprendidas entre los 20 y los 58 años, eran estudiantes, oficinistas, dependientes, empleados públicos y militares, algunos de estos retirados, apunta.

Documento de las milicias de ‘El Socialista’ sobre una víctima en la zona de la Moncloa. (Foto: CDMH)

Estos asesinatos en la actual sede de la Presidencia de Gobierno se produjeron en agosto y septiembre de 1936, y en ellos participaron miembros de la checa de Fomento, creada por el Ministerio de Gobernación que encabeza el socialista Ángel Galarza, recuerda el diputado del PP.

Corral relata que, por ejemplo, a uno de los asesinados, el guardia civil retirado Ezequiel Marcos Sanz, empleado municipal de obras públicas, de 43 años, las milicias de El Socialista -medio de propaganda del PSOE- encontraron un sobre con documentación para su ingreso en el manicomio de Ciempozuelos. Estas milicias registraban el dinero o las sortijas que hallaban en los cadáveres.

Otros asesinados en el palacete de la Moncloa fueron, según la investigación de Corral.

-Ramón Balbás Aguado, estudiante, de 35 años.

-Carlos Galliano Franco, estudiante, de 21 años.

-Carlos de la Cuerda, empleado del Banco de España, de 34 años.

-Gregorio Grimaldo Huete, alférez de Infantería, de 39 años.

-José Ramón de Hoces y Dorticoz-Marín, comandante de infantería retirado, duque de Hornachuelos, de 42 años.