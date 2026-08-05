Eli Roth la lía con la IA: el director confirma el uso de la inteligencia artificial en ‘Dulce sabor a muerte’

Como cualquier elemento innovador, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Pero una cosa es utilizarla con audacia, combinándola con el talento humano, y otra, mentir descaradamente como lo que ha hecho el director Eli Roth con Dulce sabor a muerte. El realizador estadounidense, conocido por sus películas de terror al más puro estilo gore, estrenará en España en septiembre su nueva cinta. Lejos de las malas críticas que esta ha cosechado entre la crítica internacional, el proyecto distribuido por The Horror Section se enfrenta a una crisis reputacional bastante peor: El uso de unos planos hechos con IA que, previamente, el cineasta había atribuido a su habilidad como dibujante.

Dulce sabor a muerte sitúa su acción en un pueblo vacacional, durante un aparente verano idílico. Sin embargo, de la noche a la mañana, los más pequeños comienzan a ser víctimas de una maldición provocada por los helados que comen. Nada más probarlos, comienza a crecer en ellos un instinto asesino que les incita a terminar con la vida de todos los adultos. Ante esa vorágine de violencia, tres niños inmunes intentarán escapar del caos y salvar a todo el pueblo.

No obstante, el argumento no ha sido el punto de partida que ha levantado la sospecha sobre la producción de Roth. La especulación ha surgido tras los adelantos promocionales, generando en redes un debate generalizado y polémico hacia el acabado de algunos de sus planos. Si a esto le sumamos que en la versión de la copia enviada a la prensa, dentro de los créditos aparece la empresa de IA Dark Half, la pregunta ya no recae tanto en la afirmación o la negativa de la utilización de la tecnología, sino en qué porcentaje de esta se ha usado en ella.

‘Dulce sabor a muerte’: Eli Roth esconde el uso de la IA y le sale mal

Dulce sabor a muerte no es la primera (ni será la última) película que utilice la inteligencia artificial como herramienta. De hecho, obras veneradas del pasado reciente como The Brutalist o A Complete Unknown confirmaron pequeños usos de esta. Eso sí, en ninguna de dichas creaciones su director se atribuyó el trabajo de una de las secuencias más notables del filme para después rectificar, emitiendo un comunicado y asegurando que el empleo de la IA fue «una oportunidad donde la tecnología y la creatividad se unieron».

El medio Poylgon le preguntó a Roth por una escena en concreto que incluye a una inquietante caricatura inspirada en los dibujos de los estudios Fleischer de los años 20. El portal pidió la referencia de cómo se había creado dicha animación y Roth explicó que la había hecho él mismo:

«Tengo experiencia en animación y lo dibujé (…) Quería que se viera y se sintiese como un viejo dibujo animado de Mickey Mouse. Algunos animadores me ayudaron a hacerlo un poco más fluido (…). Pero me senté allí y dibujé los fotogramas que quería e intenté imitar el estilo de los dibujos animados de los años 20».

La corrección posterior no especifica en qué secuencias se utilizó la IA

Horas después de que Polygon preguntase por el uso de la IA, Roth y su equipo lanzaron un comunicado que empezaba con un «Me equivoqué», seguido de un énfasis concreto donde matizaba que la inteligencia generativa se había usado en «una porción muy pequeña de unas pocas escenas».

La falta de transparencia y esa corrección un tanto translúcida no hacen sino elevar la desconfianza generada sobre la película del director de Hostel (2005).

Dulce sabor a muerte llegará a los cines españoles el próximo 4 de septiembre.