Pepe Barroso atraviesa una etapa de consolidación profesional y personal. El actor y modelo ha acudido al photocall de Armani en el Festival de Cine de San Sebastián, donde ha hablado con COOL de su carrera, del peso de su apellido y de su vida familiar junto a Gara Arias, madre de su hijo. Una conversación en la que también ha habido tiempo para una pregunta inevitable: la del anillo.

Para Barroso, regresar a San Sebastián es todo un privilegio. «Es un lujo, un privilegio», asegura el actor, que ya ha acudido en varias ocasiones al festival. «Creo que es la tercera vez que he podido venir y ojalá sean muchísimas más», explica, destacando el ambiente de la ciudad y la relevancia de un festival que considera «espectacular».

Aunque comenzó su trayectoria como modelo, la interpretación se ha convertido en los últimos tiempos en el centro de su carrera. Sin embargo, no está dispuesto a renunciar a ninguno de sus dos mundos. «Me quedo con las dos», afirma cuando se le pregunta si se queda con la moda o con el cine.

Barroso reconoce que lleva un tiempo más centrado en la interpretación, pero recuerda que fue precisamente la moda la que le permitió explorar otros caminos y salir de su zona de confort. «La moda me ha dado mucho, me ha dado un poco el poder de tener esa libertad para poder explorar otras cosas», explica.

Ahora disfruta especialmente de esta nueva etapa profesional. «Tengo la suerte de estar trabajando, que cuando no lo haces se pasa mal», admite, consciente de la dificultad de conseguir continuidad en una profesión como la interpretación.

Una carrera que ha desarrollado, además, bajo un apellido conocido. Hijo de Pepe Barroso, fundador de Don Algodón, el actor ha tenido que convivir desde el principio con las expectativas asociadas a su familia. Preguntado por si precisamente por eso se ha exigido más para evitar que le prejuzgaran, responde poniendo el foco en sí mismo.

«Yo, partiendo de la base de que el primero que más exige soy yo a mí mismo», asegura. Barroso explica que nunca ha querido dejarse llevar por los comentarios ajenos y que ha preferido construir su propio camino hasta encontrar su vocación.

«Intento seguir un poco mi camino, encontrar mi vocación, que no todo el mundo tenemos la suerte de nacer con ella», señala. Una vocación que, reconoce, descubrió quizá «en un punto más tardío» de su vida, pero que ahora disfruta «como si fuese el primer día».

En lo personal, su papel más importante es el de padre. Barroso tiene un hijo junto a Gara Arias, con quien mantiene una relación sentimental. Y cuando le preguntan si es un padre consentidor, no duda: «Sí, sí».

Por ahora, la pareja no contempla ampliar la familia. «Por ahora no, por ahora. Disfrutando mucho el momento», responde el actor, que asegura estar centrado también en conseguir esa regularidad laboral que tanto valora.

La conversación da entonces un giro hacia uno de los clásicos de cualquier photocall: el anillo. «Un anillo», le planteamos desde COOL. La reacción de Barroso es inmediata: «Son muchas preguntas». Sin embargo, termina dejando escapar una pista: «Suponiendo que no está por aquí porque se me caía el pelo, pero ella quiere».

¿Le haría ilusión a Gara Arias? «Lo dejamos ahí», responde entre risas.Barroso no confirma planes de boda, pero tampoco esconde que el matrimonio podría estar entre los deseos de su pareja. Por ahora, el actor prefiere disfrutar de su familia y de una carrera que, apellido mediante, asegura estar construyendo a su manera.