Primeras palabras Rocío Martín Berrocal tras anunciar que padece cáncer de piel: «Estoy bien»

Rocío Martín Berrocal ha reaparecido públicamente después de revelar que padece un cáncer de piel y lo ha hecho con un mensaje destinado a tranquilizar a todos aquellos que se han preocupado por su estado de salud. La empresaria, hermana de Vicky Martín Berrocal, decidió compartir hace unos días con sus seguidores el motivo por el que durante los últimos meses se ha dejado ver prácticamente siempre con sombreros y gorras: los médicos le habían detectado un carcinoma basocelular. Ahora, tras recibir numerosas muestras de cariño y preocupación, ha querido dejar claro que se encuentra bien y que esta etapa ya ha quedado atrás.

«Bien, bien. Estoy bien, claro que sí», ha respondido Rocío Martín Berrocal ante las cámaras de Europa Press cuando le han preguntado por su estado de salud. Una respuesta breve pero contundente con la que ha querido poner fin a cualquier preocupación en torno a su evolución. La empresaria también ha confirmado que no tiene que continuar con ningún tratamiento relacionado con este problema. «Nada, nada, nada. Ya está todo concluido», ha asegurado, dejando claro que el proceso médico al que se ha sometido ya ha terminado.

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La noticia llega después de que Rocío decidiera hablar por primera vez de su enfermedad a través de sus redes sociales. Lejos de ocultar la situación, la hermana de Vicky Martín Berrocal optó por contar a sus seguidores qué había detrás de una imagen que se había convertido en habitual durante los últimos meses. Las gorras y los sombreros no eran simplemente un complemento más de sus estilismos: formaban parte de las precauciones que estaba tomando después de que los especialistas detectaran una lesión en su piel.

Todo comenzó cuando Rocío Martín Berrocal se dio cuenta de que le había aparecido una alteración cutánea y decidió acudir al dermatólogo para que fuera examinada. Tras las pruebas pertinentes, los especialistas determinaron que se trataba de un carcinoma basocelular. Se trata de un tipo de cáncer de piel que, según explicó la propia empresaria al compartir su experiencia, ya había aparecido anteriormente en su vida, por lo que no era la primera vez que tenía que enfrentarse a un diagnóstico de estas características.

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En esta ocasión, los médicos decidieron que no era necesario recurrir a una intervención quirúrgica y optaron por un tratamiento tópico. Rocío explicó que tuvo que aplicarse durante seis semanas una crema específica y extremar las precauciones para evitar la exposición al sol. El tratamiento coincidió además con los meses de verano, obligándola a mantenerse especialmente protegida frente a la radiación solar durante todo ese periodo. Precisamente esta experiencia fue la que llevó a Rocío a utilizar sus redes sociales para lanzar un importante mensaje de prevención del cáncer de piel. Consciente de la repercusión que tienen sus publicaciones y de que muchas personas pueden identificarse con lo que le ha ocurrido, quiso aprovechar su propia experiencia para recordar la importancia de consultar cualquier alteración de la piel con un especialista. «Si os sale una mancha o un lunar, id al médico, es súper importante», advertía entonces.

La empresaria también insistía en la necesidad de utilizar protección solar de manera habitual, no únicamente durante los días de playa o cuando las temperaturas son especialmente elevadas. Su intención era poner el foco en la importancia de proteger la piel durante todo el año y de no restar importancia a cualquier cambio que pueda aparecer en lunares o manchas.

Su confesión generó rápidamente una oleada de mensajes de apoyo. Amigos, familiares y seguidores quisieron acompañarla en un momento delicado y mostrarle su cariño después de que decidiera hacer público el problema de salud al que se estaba enfrentando. Ahora, con el tratamiento ya concluido, Rocío ha vuelto a aparecer ante las cámaras con una actitud mucho más tranquila y con la intención de dejar claro que se encuentra bien.