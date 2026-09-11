No son ‘las Kardashian españolas’: la autenticidad de ‘Las Berrocal’ se desata con la colisión generacional

Sincero, sin rodeos y directo al meollo: cuando pones a cuatro mujeres con el carácter de las Berrocal delante de una hilera de micrófonos, el espectáculo está garantizado. Vicky Martín Berrocal, su hermana Rocío, su hija Alba Díaz y la matriarca Victoria se han plantado ante los medios en el FesTVal de Vitoria para desmontar los tópicos de las presentaciones oficiales y enseñar las tripas de la segunda temporada de Las Berrocal, que llega este 15 de septiembre a Movistar Plus.

Sin discursos aprendidos de memoria ni sonrisas congeladas para la foto. Durante el encuentro, el clan ha demostrado que su verdadero imán es la autenticidad, sin aditivos.

Las Berrocal han sabido encontrar su sitio en la televisión actual, dejando que el espectador sea testigo de la colisión real entre distintas generaciones con este proyecto producido por The Pool. En esta nueva tanda de capítulos, los ingredientes son menos filtros, más kilometraje y conversaciones tan crudas como divertidas. Las cuatro Berrocal no han vendido la moto, sino que han puesto sobre el escenario la vida cotidiana -también la del pijama y el chándal-, con guasa y sin complejos, sin envidiar a ningún guion de ficción.

Acompañadas en la presentación por «la quinta Berrocal», es decir, Boris Izaguirre, la esencia del clan ha brotado. Parte de esa esencia es la incontinencia verbal y la «verdad» que derrocha el docureality en cada escena. «Cuando hemos terminado de grabar un episodio es porque nosotras mismas nos hemos cansado de nuestra propia intensidad», ha asegurado Vicky Martín Berrocal, al indicar que no hay nada que hayan pretendido ocultar: «En nuestras vidas pasan cosas todo el rato».

«Las familias no son perfectas», ha añadido la diseñadora, que también ha reconocido que «hay momentos» en los que no se gusta a sí misma. Aunque tampoco eso la paraliza: «Me tienen que matar para frenarme».

Y aun con lo mucho que hablan, nunca parece suficiente. Es más, aunque no se corten para abordar ningún tema delante de las cámaras, hay algunos que no llegan a comentar, pero por otros motivos. «Tenemos tantos temas que tratar entre nosotras que se nos olvida lo que hay fuera; hay mucha geopolítica entre nosotras», ha bromeado Vicky Martín Berrocal. «Muchas veces pensamos que hablamos mucho, pero necesitamos hablar más, porque no nos comunicamos», sostiene.

Entre esos asuntos que conforman la geopolítica de Las Berrocal se encuentra la soltería de Rocío, que ha sido el origen de algunas fricciones de las que se podrán ver en el docureality. Tras intentar buscarle novio, el resto ha conseguido entender que «muchas mujeres demuestran que el mejor estado en el que pueden estar es la soltería», han apuntado.

Este tema ha desembocado en una afirmación tajante de Alba Díaz, que se emancipa en esta temporada en la que Vicky Martín Berrocal experimenta el síndrome del nido vacío, con un mensaje que ha extendido a otros muchos ámbitos: «No hay que entender las inseguridades para respetarlas, no hay que infravalorar lo que siente una persona». La hija de la diseñadora ha reconocido, por otro lado, su miedo a mostrarse «vulnerable, como le pasa a todo el mundo», pero su «fin no es agradar a nadie», ha aclarado.

Frescura, verdad, carcajadas espontáneas, matriarcado y feminismo coherente que convive con la feminidad. Llamarlas las Kardashian españolas resulta un poco absurdo para cuatro personalidades con un sello tan auténtico.