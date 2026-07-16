La matanza de Paracuellos: 6.000 asesinados por el Frente Popular que no tienen «relevancia histórica» para el Gobierno

La matanza de prisioneros en Paracuellos del Jarama -y en el término de Torrejón de Ardoz- que no tiene «relevancia histórica», a juicio del Gobierno de Pedro Sánchez, para ser declarada Lugar de Memoria Democrática, según revela OKDIARIO este jueves en exclusiva, dejó en torno a 6.000 asesinados a manos de los republicanos en 1936, aunque hay estimaciones superiores.

Una masacre —la mayor en zona roja— perpetrada por el Frente Popular entre noviembre y diciembre de 1936. El jefe de la Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid era en ese momento Santiago Carrillo, secretario general de la Federación de Juventudes Socialistas y posteriormente líder del Partido Comunista.

Este periódico publica este jueves una respuesta del Gobierno, a través del Portal de Transparencia, remitida al escritor e investigador Pedro Corral, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, donde el Ejecutivo señala que «la Administración no se encuentra obligada a declarar todos los espacios vinculados a episodios de represión o privación de libertad, sino únicamente aquellos que, por sus características y relevancia histórica acreditada, reúnen las condiciones necesarias».

Además, el Gobierno de PSOE-Sumar, por medio del ministerio del ramo que dirige el socialista Ángel Víctor Torres, sostiene que «la inexistencia de una declaración como Lugar de Memoria Democrática no implica desconocimiento de los hechos históricos asociados a dichos emplazamientos, sino una valoración diferenciada de su alcance y significación conforme a los criterios de singularidad y representatividad exigidos por la legislación vigente».

En su página web, el propio Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática describe la Fosa 1608/2010 MADR, esto es, la fosa de Paracuellos, como «el máximo exponente de la represión republicana». Aquí se dice que durante la batalla de Madrid, varios miles de prisioneros considerados opuestos al bando republicano fueron asesinados en los parajes del Arroyo de San José, en Paracuellos de Jarama, y en Soto de Aldovea, en el término de Torrejón de Ardoz.

«Las matanzas -prosigue el texto- se realizaron con motivo de los traslados de presos, conocidos como sacas, desde diversas cárceles de Madrid entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936». En este punto, se indica que el Gobierno republicano decidió abandonar la capital y trasladarse a Valencia, «encargando la defensa de la ciudad a la Junta de Defensa presidida por el general Miaja».

Añade la descripción que en una «reunión de constitución» de la Junta, se decidió «evacuar a los presos», entre los que se encontraban numerosos militares, a prisiones alejadas de Madrid, ante la «preocupación de que pudieran ser liberados y aumentar el potencial ofensivo de los sublevados».

Junto a ello, el Ministerio de Memoria Democrática relata que, «según los estudios realizados, entre esas fechas (noviembre y diciembre de 1936), se llevaron a cabo 33 traslados de presos, de los cuales 23 terminaron con asesinatos», detalla.

«Las víctimas -prosigue la reseña- fueron depositadas en siete fosas excavadas en Paracuellos de Jarama; la última de ellas fue excavada después de la guerra en 1940 para acoger los féretros de las 414 víctimas exhumadas de Soto de Aldovea en Torrejón». Estas exhumaciones son las que aparecen en la imagen que ilustra esta información.

Según el Ejecutivo, el número total de fusilados en los campos de Paracuellos y de Torrejón «no se ha podido determinar con precisión», si bien señala que el número de víctimas allí fusiladas «varía en función de cada investigador, desde 2.000 hasta 12.000». Entre ellos figura el célebre dramaturgo Pedro Muñoz Seca, asesinado el 28 de noviembre de 1936.

Miaja, Rojo y Carrillo

Por su parte, el hispanista Paul Preston escribe en El Holocausto español que «se sabe de la existencia de reuniones en las que casi con toda seguridad se discutió sobre la evacuación y la eliminación de los presos, y casi con toda seguridad se autorizó el procedimiento. Se trata de las reuniones que tuvieron lugar el 6 de noviembre entre José Miaja, Pedro Checa y Antonio Mije (los jefes del Partido Comunista); Mijaíl Koltsov (corresponsal de Pravda) y Checa; y Mije, Vladmir Gorev (agente de la GRU, el servicio de inteligencia militar soviético) y Vicente Rojo», precisa Preston.

Asimismo, en la obra Diplomático en el Madrid rojo, Felix Schlayer, cónsul de Noruega en 1936, cuenta que él mismo pidió explicaciones a Carrillo y que este se desentendió. Lo que llamó especialmente la atención a Schlayer fue que Carrillo siguiera poniéndose de perfil cuando hubo más muertes después de la conversación entre ambos. «Incluso en esa noche y al día siguiente, se continuó con la deportación desde las prisiones, sin que (el general) Miaja o Carrillo se esforzaran por hacer algo. Y esta vez no tenían la excusa de no saber nada, pues ya habían sido informados por nosotros», recalcó el cónsul.