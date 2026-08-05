Vox anuncia pruebas de determinación de edad a los menas en Andalucía: «Quien no sea menor no estará en un centro»

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha asegurado que la presión migratoria que afecta a Ceuta y al conjunto de España responde a una «invasión migratoria perfectamente planificada» y no a un fenómeno provocado por guerras o crisis humanitarias. En declaraciones realizadas en una entrevista con OKDIARIO, el dirigente de Vox ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra las políticas migratorias impulsadas por la Unión Europea, reclamando medidas contundentes para frenar la llegada de inmigrantes irregulares.

Cortés sostuvo que «esto no es un problema de personas que salen huyendo de una guerra ni de hambrunas», sino una situación que, a su juicio, «ha sido perfectamente planificada por las élites». En ese sentido, responsabilizó tanto al Ejecutivo de Pedro Sánchez como al Partido Popular Europeo y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de mantener una política de «fronteras abiertas».

El portavoz parlamentario de Vox afirmó además que el perfil de quienes llegan a las costas españolas demuestra, según su criterio, que no se trata de refugiados. «Son jóvenes en edad militar; no entra una sola mujer y nadie viene con síntomas propios de una situación de hambruna», aseguró durante su intervención.

Para Cortés, las consecuencias de la inmigración ilegal ya se están dejando sentir en toda Europa. En este sentido, vinculó este fenómeno con un aumento de la inseguridad, el colapso de los servicios públicos y la presión sobre el mercado de la vivienda. Según defendió, «millones de personas han entrado en España en los últimos años», lo que, afirmó, está provocando una mayor ocupación de viviendas y una sobrecarga del sistema sanitario.

Preguntado por las medidas que puede adoptar la Junta de Andalucía frente a esta situación, el dirigente de Vox defendió el acuerdo alcanzado con el PP dentro del pacto suscrito entre ambas formaciones y aseguró que una de las prioridades será «acabar con el efecto llamada».

Entre las actuaciones anunciadas destacó que los menores extranjeros no acompañados serán sometidos a pruebas de determinación de edad cuando existan dudas sobre su minoría. «Quien no sea menor no estará en un centro de menas», afirmó.

Asimismo, Cortés aseguró que Andalucía buscará alcanzar «de manera unilateral» acuerdos con los países de origen para favorecer la repatriación de los jóvenes inmigrantes llegados de forma irregular. Según explicó, el objetivo es que «vuelvan con sus padres», insistiendo en que esta medida contribuiría a reducir el efecto llamada.

El portavoz de Vox también anunció la intención de retirar las subvenciones públicas a las organizaciones no gubernamentales que, según denunció, «colaboran con las mafias que trafican con seres humanos». A su juicio, estas organizaciones favorecen indirectamente la inmigración irregular y contribuyen a las tragedias que se producen en las aguas del Estrecho.

Finalmente, Cortés aseguró que el objetivo de estas medidas es trasladar un mensaje claro tanto al Gobierno central como a los países africanos. «Aquí en Andalucía hay un Gobierno que rechaza la inmigración ilegal, que rechaza la llegada de menas, que no va a haber subvenciones ni paguitas», concluyó el dirigente de Vox, defendiendo una política migratoria mucho más restrictiva frente a la situación que vive Ceuta y el resto de la frontera sur española.