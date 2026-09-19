La número 2 del PSOE desliza el ‘plan Ceuta’ de Sánchez: menas a la Península para «acelerar la vuelta a la normalidad»

La valenciana Rebeca Torró, número 2 del PSOE de Pedro Sánchez, en su condición de secretaria de Organización del partido, ha deslizado este sábado en Alicante cuál es el plan del gobierno para los menas que llegaron en la invasión de Ceuta desde Marruecos. En un fragmento de su intervención en la conferencia política del PSPV de Diana Morant, en Alicante, Rebeca Torró ha dejado claro, de facto, que el propósito de Sánchez no es devolver a esos menores no acompañados a su país de origen, sino distribuirlos por la Península.

«Para saber por qué Ceuta se niega a que los menores sean trasladados a la península y se acelere así la vuelta a la normalidad, hay que preguntarle a Vivas», ha manifestado Rebeca Torró, en un intento, como Sánchez el pasado miércoles. de cargar sobre las espaldas del presidente de Ceuta la gestión migratoria de los menores no acompañados que, en realidad, corresponde al Gobierno de España, el que preside Pedro Sánchez. Pero evidenciando a la vez que el gobierno no se plantea devolver a esos menores a Marruecos, sino distribuirlos a lo largo y ancho de las autonomías peninsulares.

Se da la circunstancia de que, el miércoles de esta misma semana, tal como publicó OKDIARIO, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desentendió de que más de 1.000 inmigrantes ilegales menores de edad continúen en las calles de Ceuta después de la invasión. El jefe del Ejecutivo, a su salida del Congreso de los Diputados tras la sesión de control al Gobierno, no solo eludió responsabilizarse, sino que señaló, como este sábado Rebeca Torró, al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por la estancia de los menas en la ciudad autónoma.

«Eso a Vivas, pregúnteselo», respondió Pedro Sánchez en los pasillos del Congreso ante la pregunta de una periodista sobre «cómo explican» desde el Gobierno «que haya 1.000 menores en las calles de Ceuta todavía».

Ese mismo día, tal como también publicó OKDIARIO, alrededor de 100 menas de los más de 1.000 que aún continúan en Ceuta y sobre cuya responsabilidad, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hay que «preguntarle a Vivas», agitaron banderas españolas al grito de «¡Viva Pedro Sánchez!» en la Playa del Trampolín, mientras exigían ser trasladados a la península ibérica.

El nuevo intento de los socialistas de introducir a los menores no acompañados procedentes de la invasión de Ceuta en las autonomías peninsulares se produce a pesar de que las comunidades autónomas y, entre ellas la Valenciana, a través de la Generalitat, han hecho saber al gobierno que sus centros de acogida están al límite. En el caso de la Generalitat Valenciana, con una sobreocupación del 200%. Es decir, que donde debiera haber un solo menor, han tenido que alojar a dos.

Frente a ello, en lugar de devolver a esos menores procedentes de la invasión de Ceuta a Marruecos, el Gobierno de Pedro Sánchez, como demuestran las palabras de Rebeca Torró, continúa empeñado en trasladar a las comunidades autónomas de la Península el problema que ahora vive Ceuta con esos menores.