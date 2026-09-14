Sánchez anuncia 10.000 plazas para invasores en Ceuta y prevé que se queden tres meses y medio más

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a lanzar su speech habitual sobre la invasión de Marruecos este lunes en El Intermedio, con el agravante del reiterado ataque del Gobierno al CNI, al tratar de desacreditarlo con la afirmación de que «los whatsapps no son informes de Inteligencia en un país serio como es España».

Por lo que respecta a la duración de la crisis actual, los cálculos que ha hecho Sánchez en la ultracómoda entrevista con Wyomin y Sandra Sabatés, para la conclusión de la crisis, los ceutíes deberán soportar la situación actual de convivencia con los invasores lo que queda de año, es decir, tres meses y medio más, porque ha asegurado que «el mando único estará hasta finales de diciembre».

Además, en lo que respecta al número de invasores que hay en Ceuta, ha asegurado que «en este momento tenemos más de 6.000 inmigrantes en plazas activadas», para inmigrantes. «Tendremos previstas 10.000, por si hacen falta». Ha añadido que «en la mayor parte de los casos son marroquíes», los inmigrantes ilegales que deambulan por Ceuta.

En el capítulo de Madrid, el consiguiente ataque a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, hablando del ático al ser preguntado Madring, el Gran Premio de Madrid de la Fórmula 1.

Noticia en elaboración