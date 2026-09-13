El Gobierno de Sánchez confirma su boicot al GP de España en Madrid: ni un sólo ministro en la carrera de F1

El Gobierno no envió a ninguno de sus ministros a la primera edición del Gran Premio de España en el circuito Madring. Después del vacío durante los dos primeros días del fin de semana, el poder confirmó su boicot ausentándose por completo de la carrera de este domingo (15:00 horas), en la que no hubo presencia ni de un sólo ministro de Pedro Sánchez ni tampoco del propio presidente del país, como se esperaba.

El boicot del Gobierno a la F1 en Madrid ha sido total y el motivo no es otro que IFEMA ha colaborado junto a las instituciones del PP en la capital de España: la Comunidad de Madrid y su presidenta Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. De hecho, desde la televisión pública se ha evitado a toda costa retransmitir el GP, como sí lo ha hecho Mediaset.

La decisión de TVE fue muy criticada por Ayuso este sábado: «Avergüenza la cobertura que la televisión pública está haciendo del Gran Premio de España de Fórmula 1. Este canal está al servicio del Gobierno y está haciendo lo imposible por deslucir el éxito de este evento, que es una oportunidad y un orgullo para todo el país y para el resto del mundo».

Este domingo se confirmó el desplante total del Gobierno a la F1 en Madrid, un estreno que ha supuesto un importante impacto económico para la ciudad y una gran visibilidad del país de cara al exterior. Ningún ministro de Sánchez acudió a un circuito en el que sí estuvo el Rey Felipe VI junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Sánchez, que lleva tiempo apartado de actos públicos de este calibre por la oleada de odio que ha generado contra sí mismo, no envió a ningún miembro de su ministerio, algo que sí hizo unos meses antes cuando se trataba del GP de Cataluña en el circuito de Montmeló. En aquella ocasión, fue Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, quien representó al PSOE en Barcelona.