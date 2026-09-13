F1 Madrid hoy, en directo: horario, dónde ver la carrera del GP de España en Madring, parrilla y última hora de Alonso y Sainz
Sigue en vivo y en directo el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid: toda la última hora
Día grande en el circuito de Madring. Este domingo se celebra la primera carrera del Gran Premio de España en Madrid. Un día muy esperado con una prueba en la que Lando Norris sale desde la primera posición y los españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso, buscarán una remontada, ya que salen desde las últimas posiciones. En OKDIARIO te contamos en vivo y en directo online el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid.
España vuelve a albergar un GP de Fórmula 1 en un año muy especial. Tras Montmeló, ahora Madrid acoge esta carrera que lleva el nombre de nuestro país y en un circuito revolucionario, totalmente nuevo, semiurbano. Un circuito de Madring que debuta en el Mundial de Fórmula 1.
Con Norris desde la pole, Antonelli -líder del Mundial- desde la segunda posición y los pilotos españoles saliendo muy atrás, este GP de España promete muchas emociones en una carrera muy exigente para todos los pilotos. En OKDIARIO te contamos todo lo que vaya pasando en este GP de España de Fórmula 1 en Madrid.
La pole fue de Lando Norris
Te recordamos cómo fue la emocionante sesión de clasificación de ayer sábado, con Norris quitando la pole a Antonelli por tan sólo 11 milésimas. Lando Norris pone su nombre a la primera pole de Madring
Ugochukwu, campeón de la Fórmula 3 en Madring
Hay primer ganador en el circuito de Madring. Es el estadounidense Ugochukwu, que gana el Mundial de Fórmula 3 aquí, en Madrid. Forma parte del equipo español Campos.
Llega Carlos Sainz a Madring
El piloto español, embajador de Madring, llega al circuito aclamado por decenas de aficionados. Vea cómo ha sido la llegada del piloto de Williams.
¿A qué hora es la carrera en Madrid?
La gran prueba de Fórmula 1, la carrera más esperada del año en el circuito semiurbano de Madrid, comenzará a las 15:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
Agenda del domingo en Madring
Hay tres carreras este domingo en el circuito de Madring. Está en marcha ahora la prueba de Fórmula 3.
Después, a las 11:25, comenzará la carrera de Fórmula 2. Y a partir de las 15:00 horas, la prueba grande y principal, la gran carrera de F1.
Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid
¡Buenos días! El día más esperado por todos los aficionados a la Fórmula 1 ha llegado. Hoy se celebra la gran carrera del GP de España de F1 en el circuito de Madring. Comenzamos ya a contarte todo lo que ocurra desde Madrid. ¡Vamos!
Parrilla de salida del GP de España de F1
Puedes consultar aquí las posiciones de salida de la carrera. Los españoles Sainz y Alonso saldrán muy atrás, mientras que la pelea por la victoria será apasionante.