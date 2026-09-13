F1 Madrid hoy, en directo: horario, dónde ver la carrera del GP de España en Madring, parrilla y última hora de Alonso y Sainz

Día grande en el circuito de Madring. Este domingo se celebra la primera carrera del Gran Premio de España en Madrid. Un día muy esperado con una prueba en la que Lando Norris sale desde la primera posición y los españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso, buscarán una remontada, ya que salen desde las últimas posiciones. En OKDIARIO te contamos en vivo y en directo online el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid.

España vuelve a albergar un GP de Fórmula 1 en un año muy especial. Tras Montmeló, ahora Madrid acoge esta carrera que lleva el nombre de nuestro país y en un circuito revolucionario, totalmente nuevo, semiurbano. Un circuito de Madring que debuta en el Mundial de Fórmula 1.

Con Norris desde la pole, Antonelli -líder del Mundial- desde la segunda posición y los pilotos españoles saliendo muy atrás, este GP de España promete muchas emociones en una carrera muy exigente para todos los pilotos. En OKDIARIO te contamos todo lo que vaya pasando en este GP de España de Fórmula 1 en Madrid.