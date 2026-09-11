Todos los pilotos que participan en el GP de España de Fórmula 1 en Madrid
Consulta la lista de pilotos que participan este domingo en la carrera del GP de España de Fórmula 1
Fernando Alonso y Carlos Sainz serán la única presencia española entre los 22 participantes
La Fórmula 1 vuelve a Madrid después de 41 años y lo hace con el GP de España, que se celebra en el circuito semiurbano de Madring. Serán 22 los pilotos que participarán en un Gran Premio que se antoja imprevisible, complicado y competido, puesto que el trazado de IFEMA-Valdebebas es de lo más estrecho y en su mayoría está perimetrado por un muro que precisa de una conducción perfecta para evitarlo.
Hacemos un repaso a los participantes de este Gran Premio de España que se celebra en la capital, repasando las 11 escuderías a las que representan y prestando especial atención a los dos pilotos españoles que lo disputan: Carlos Sainz y Fernando Alonso. Ninguno de los dos parece llamado a la victoria, pero eso no significa que no puedan dar la sorpresa en esta carrera.
Todos los pilotos del GP de España de Fórmula 1
- Lando Norris (1/McLaren)
- Oscar Piastri (81/McLaren)
- George Russell (63/Mercedes)
- Kimi Antonelli (12/Mercedes)
- Max Verstappen (3/Red Bull)
- Isack Hadjar (6/Red Bull)
- Charles Leclerc (16/Ferrari)
- Lewis Hamilton (44/Ferrari)
- Alex Albon (23/Williams)
- CARLOS SAINZ (55/Williams)
- Liam Lawson (30/Racing Bulls)
- Arvid Lindblad (41/Racing Bulls)
- FERNANDO ALONSO (14/Aston Martin)
- Lance Stroll (18/Aston Martin)
- Oliver Bearman (87/Haas)
- Esteban Ocon (31/Haas)
- Nico Hulkenberg (27/Audi)
- Gabriel Bortoleto (5/Audi)
- Pierre Gasly (10/Alpine)
- Franco Colapinto (43/Alpine)
- Valtteri Bottas (77/Cadillac)
- Sergio Pérez (11/Cadillac)