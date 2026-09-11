MUNDIAL DE FÓRMULA 1 2026: GP DE ESPAÑA

Todos los pilotos que participan en el GP de España de Fórmula 1 en Madrid

Consulta la lista de pilotos que participan este domingo en la carrera del GP de España de Fórmula 1

Fernando Alonso y Carlos Sainz serán la única presencia española entre los 22 participantes

Fórmula 1, pilotos
Sainz, Verstappen, Antonelli, Alonso y Hamilton. (EFE)
Hugo Carrasco

La Fórmula 1 vuelve a Madrid después de 41 años y lo hace con el GP de España, que se celebra en el circuito semiurbano de Madring. Serán 22 los pilotos que participarán en un Gran Premio que se antoja imprevisible, complicado y competido, puesto que el trazado de IFEMA-Valdebebas es de lo más estrecho y en su mayoría está perimetrado por un muro que precisa de una conducción perfecta para evitarlo.

Hacemos un repaso a los participantes de este Gran Premio de España que se celebra en la capital, repasando las 11 escuderías a las que representan y prestando especial atención a los dos pilotos españoles que lo disputan: Carlos Sainz y Fernando Alonso. Ninguno de los dos parece llamado a la victoria, pero eso no significa que no puedan dar la sorpresa en esta carrera.

Todos los pilotos del GP de España de Fórmula 1

  1. Lando Norris (1/McLaren)
  2. Oscar Piastri (81/McLaren)
  3. George Russell (63/Mercedes)
  4. Kimi Antonelli (12/Mercedes)
  5. Max Verstappen (3/Red Bull)
  6. Isack Hadjar (6/Red Bull)
  7. Charles Leclerc (16/Ferrari)
  8. Lewis Hamilton (44/Ferrari)
  9. Alex Albon (23/Williams)
  10. CARLOS SAINZ (55/Williams)
  11. Liam Lawson (30/Racing Bulls)
  12. Arvid Lindblad (41/Racing Bulls)
  13. FERNANDO ALONSO (14/Aston Martin)
  14. Lance Stroll (18/Aston Martin)
  15. Oliver Bearman (87/Haas)
  16. Esteban Ocon (31/Haas)
  17. Nico Hulkenberg (27/Audi)
  18. Gabriel Bortoleto (5/Audi)
  19. Pierre Gasly (10/Alpine)
  20. Franco Colapinto (43/Alpine)
  21. Valtteri Bottas (77/Cadillac)
  22. Sergio Pérez (11/Cadillac)

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