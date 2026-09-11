Todos los pilotos que participan en el GP de España de Fórmula 1 en Madrid

La Fórmula 1 vuelve a Madrid después de 41 años y lo hace con el GP de España, que se celebra en el circuito semiurbano de Madring. Serán 22 los pilotos que participarán en un Gran Premio que se antoja imprevisible, complicado y competido, puesto que el trazado de IFEMA-Valdebebas es de lo más estrecho y en su mayoría está perimetrado por un muro que precisa de una conducción perfecta para evitarlo.

Hacemos un repaso a los participantes de este Gran Premio de España que se celebra en la capital, repasando las 11 escuderías a las que representan y prestando especial atención a los dos pilotos españoles que lo disputan: Carlos Sainz y Fernando Alonso. Ninguno de los dos parece llamado a la victoria, pero eso no significa que no puedan dar la sorpresa en esta carrera.

Todos los pilotos del GP de España de Fórmula 1