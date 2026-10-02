¿Cuánto dinero va a cobrar Belén Esteban por su entrevista en ‘¡De Viernes!’?

Hace apenas unos días escuchábamos a Belén Esteban asegurar que la televisión no la quería, que no había recibido oferta alguna para regresar. Sin embargo, la princesa del pueblo ha vuelto a Telecinco por todo lo alto con una entrevista que ha dejado muchos titulares. Después de su primer programa en De Viernes en una entrevista con Santi Acosta, hoy Belén Esteban va a pasar por el plató de Mediaset para una segunda entrega. Con la expectación disparada, son muchos los que se preguntan cuánto dinero va a cobrar la de Paracuellos por sentarse en el plató de Santi Acosta y Beatriz Archidona.

No es solo una entrevista, es el comienzo de algo más grande

Aunque Belén y la cadena siguen guardando silencio, es un secreto a voces que esta entrevista es el primer paso de una negociación que incluye más programas, algo que ya hemos visto en el pasado con personajes como Isabel Pantoja, María Jesús Ruiz o Rosa Benito. Como es habitual en ¡De Viernes! cuando se trata de una gran exclusiva, la entrevista se ha dividido en dos partes: primero, un scoop grabado que se emitió el viernes 25 de septiembre a partir de las 23:00 horas, a modo de aperitivo de todo lo que Belén tenía que contar. No ha sido hasta hoy 2 de octubre cuando se ha sentado ya en plató para enfrentarse a todos los colaboradores, jornada en la que previsiblemente se anuncie también qué va a ocurrir con su futuro en la cadena, ya que todo apunta a que no ha negociado solo una entrevista, sino una colaboración fija, tal y como ocurrió en su día con Terelu Campos o Lydia Lozano.

Se trataría, por tanto, de una oferta económica pensada a medida solo para ella, en la que entrarían de por medio más programas, como ya adelantó Marta Riesco al hablar de una posible entrada en GH VIP.

De los 3.000 euros del ‘Deluxe’ a los rumores de seis cifras

Para hacernos una idea de las cantidades que se mueven en este tipo de entrevistas, conviene mirar al pasado reciente del programa. Desde su estreno, se ha hablado siempre de grandes cheques que podían superar los 100.000 euros, cifras que siempre resultaron difíciles de creer y que se lanzaban sobre todo desde espacios como Ni que fuéramos Shhh, donde extrabajadores de Sálvame como el propio Kiko Matamoros, María Patiño o Kiko Hernández no perdían ocasión de criticar a Telecinco por ello.

Lo que sí sabemos es que famosas como Lolita, Massiel, Carmen Lomana o Lola Herrera pasaron durante años por el plató del Deluxe cada pocos meses como invitadas estrella siempre que nadie más aceptaba sus cachés, que se movían entre los 3.000 y los 6.000 euros.

Lola Tapia, directora de ¡De Viernes!, ha desmentido en varias ocasiones que se hayan pagado sumas de seis cifras, aunque nunca ha llegado a confirmar cantidades concretas. Sí es público que Elisa Mouliaá llegó a cobrar 24.000 euros por su paso por el programa —tuvo que dar esos datos ante el juez por la denuncia por agresión sexual contra Íñigo Errejón—, mientras que se estima que Alejandra Rubio, en su regreso el pasado mayo, se movió en una horquilla de entre 10.000 y 20.000 euros.

Como es evidente, el caché de Belén Esteban es mucho mayor en el mundo del corazón que las antes mencionadas, por lo que es de esperar que se lleve una importante cantidad por dos entrevistas. La suya no es una entrevista normal, puesto que se trata del regreso de la que fue una de las estrellas de la cadena hasta hace poco más de tres años, por lo que tiene una carga emotiva muy especial, tanto para ella como para los espectadores.

Aunque no llegará a esas cantidades astronómicas de seis dígitos, la negociación de Belén Esteban es casi seguro que incluye, además de dos entrevistas, un acuerdo para incorporarse como colaboradora habitual y, en un futuro, aparecer en algún reality como concursante, siendo GH VIP —o una versión del mismo— el que tiene todas las papeletas.