¿Cuándo fue la última vez que Belén Esteban estuvo en Telecinco? Lo recordamos

Belén Esteban vuelve a Mediaset y lo hace por la puerta grande tras más de tres años fuera. La de Paracuellos del Jarama ha pasado el último año descansando y desconectando de la televisión, puesto que durante 17 años ha estado en el centro de la actualidad gracias a su trabajo en Sálvame, Ni que fuéramos Shhh y La familia de la tele. Precisamente es buen momento para recordar cómo fue su último día en Telecinco, cadena a la que ahora vuelve, pero que no pisa desde junio del año 2023, cuando estuvo presente en el final del mítico programa de las tardes.

En aquel día, Belén Esteban hizo una visita a una residencia de mayores, debido a que el público de la tercera edad era uno de los que más veían el programa, por lo que pretendía ser una despedida y un homenaje a una parte muy importante de su audiencia. En aquella visita habló con Georgina, una señora que aseguraba que en aquella residencia veían el programa cada tarde: «No nos perdemos ni un capítulo». Como muchos espectadores, confesaba que lo que más le gustaba era cuando había discusiones y broncas entre los colaboradores. «¡Mejor todavía!», decía al ser preguntada por las peleas que había cada tarde en plató.

Muy emocionada, Belén tuvo que hacer esfuerzos para aguantar las lágrimas: «Me he emocionado mucho. Quiero decir que he venido en nombre de todos mis compañeros a la residencia de ancianos. Y gracias a toda la gente mayor que ha visto Sálvame porque en su corazón, a los que más se llevan, es a ustedes».

Durante años se dijo que aquel programa era de mayores, aunque había un enorme público joven que seguía cada tarde el espacio, puesto que era un reality y las tramas más interesantes no eran informaciones sobre famosos, eran las que ocurrían por peleas y desencuentros entre los propios compañeros. Además, el programa tenía un enorme seguimiento en redes sociales, algo que aprovechó siempre cuando Twitter (ahora rebautizado como X) y plataformas como Instagram y TikTok fueron apareciendo.

Esa misma tarde, Belén Esteban también participó en la interpretación del himno de Sálvame, que iba acompañada de una coreografía grupal. Como no, lo hizo vestida de blanco total, como el resto de sus compañeros, a los que acompañó hasta el final, cuando asistió a la ceremonia en la que Antonio Rebollo —el mítico arquero que encendió el pebetero de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92— prendió fuego a los materiales del plató, dejando las cenizas del programa.

La reflexión de Belén Esteban sobre ‘Sálvame’

Días antes de su final, la madrileña dejaba claro que no se quedaría en Telecinco —también hay que recordar que tenía un gran contrato que la ligaba a La fábrica de la tele, productora del programa—, por lo que se marcharía a nuevos proyectos con sus compañeros. «Nos hemos reído, hemos llorado, hemos discutido, nos hemos peleado, pero yo voy a mandar un mensaje muy claro. Sálvame es el programa de mi vida y el día que acabe Sálvame, yo acabaré con el programa. Me iré con él», decía en plató.

Tras sus fallidos intentos en Netflix con Sálvese quien pueda, Ni que fuéramos Shh y el sonado batacazo de La familia de la tele, Belén es la siguiente en volver al sitio en el que estaba claro que debía seguir siendo su casa. Igual que Lydia Lozano, Jorge Javier Vázquez y Karmele Marchante han vuelto, ella también lo hace. Y seguro que no es la única, puesto que lo natural es que otros colaboradores vayan desfilando por nuevos programas de la cadena. Ya se sabe que el tiempo todo lo cura y que el dinero también ayuda.

Cuesta reconocerlo, pero una vez más fueron las hermanas Campos las que mejor supieron moverse tras el final de Sálvame. Pese a que Terelu Campos y Carmen Borrego han sufrido todo tipo de insultos por parte de sus ex compañeros, su decisión de seguir en Telecinco ha resultado ser la más inteligente y, poco a poco, esos mismos que las llamaban traidoras están volviendo a Mediaset.