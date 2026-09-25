‘Equipo de investigación’ emite un reportaje sobre el crimen que conmocionó a España este verano

Equipo de Investigación, el programa conducido por Glòria Serra, dedica su entrega de esta noche, a las 22:30 horas en laSexta, a reconstruir uno de los crímenes más impactantes del verano, como fue el asesinato de dos mujeres y un chico de 16 años en Isla Cristina (Huelva). El reportaje se titula Matar a una familia, y sigue el rastro de una historia marcada por tiroteos, incendios, huidas y muertes que comenzó mucho antes de aquella noche. A partir de la noticia que llegó en verano y que dejó a toda España conmocionada, los reporteros han ido descubriendo secretos acerca de la verdad sobre lo ocurrido y cómo se pudo llegar a esa tragedia.

Un objetivo equivocado que reabre el rastro de otras víctimas

El reportaje arranca a partir de un dato que reorienta por completo la investigación: el joven Hugo no era el objetivo del ataque, lo que obliga a preguntarse a quién iban a matar realmente aquella noche. El equipo de Glòria Serra sigue el rastro de las otras víctimas hasta llegar al origen del enfrentamiento entre las familias de los Salazar y los Moriña, una guerra entre clanes que, según distintas fuentes policiales, se remonta al menos a septiembre de 2024, cuando el patriarca de los Salazar, conocido como «El Baba» y recién salido de prisión, mató de un disparo a su cuñado, miembro del clan Moriña, en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital.

En su investigación, aparece un nombre que vuelve a cambiar el rumbo de la búsqueda: Jesús de la Cruz, marido de María, una de las mujeres asesinadas. Dos meses y medio antes del triple crimen, De la Cruz había sido detenido cuando pilotaba una embarcación cargada con 1.200 kilos de hachís. Sabiendo esto, es lógico pensar si se trata de un asesinato para vengarse entre clanes o de un ajuste de cuentas por temas de drogas.

Una guerra de clanes con varias víctimas antes del triple crimen

En mayo de 2025, la Guardia Civil ya había detenido en Isla Cristina a tres familiares de ‘El Baba’ que vigilaban armados desde una azotea, interviniéndoles dos escopetas, una pistola y más de 58.000 euros en efectivo. El triple asesinato que investiga el programa esta noche se saldó con la muerte de la suegra y la hermana embarazada de ‘El Baba’, además del joven de 16 años, mientras que otras dos personas resultaron heridas.

Días después, la Guardia Civil detuvo a tres hombres de entre 24 y 36 años, entre ellos un familiar directo del clan Moriña, a quienes se les imputan cuatro delitos de asesinato (contando como cuarta víctima al bebé que la mujer esperaba) y pertenencia a organización criminal, aunque su situación procesal sigue bajo investigación judicial. El propio ‘El Baba’ afronta además un juicio ya señalado para el próximo mes de octubre por el crimen de 2024 que dio origen a todo este historial de violencia entre ambas familias.

Se trata de un reportaje con muchos peligros a los que se han tenido que enfrentar los reporteros. El programa consiguió la semana pasada una audiencia de un 4,9% y 476.000 espectadores, por lo que esta noche buscará mejorar aquel dato.