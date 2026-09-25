Se buscan voluntarios para vivir gratis en la Patagonia argentina a cambio de trabajar 24 horas semanales creando contenido para redes

Todos hemos pensado alguna vez en coger la mochila y viajar a la otra punta del mundo en busca de una nueva vida. Salir de la zona de confort no convence a cualquiera, es una oportunidad que sólo contemplan las personas más aventureras. Ese sueño puede convertirse en una realidad con una propuesta que ha lanzado un hostel de Puerto Madryn, en plena Patagonia (Argentina).

La oferta es muy tentadora: grabar vídeos y crear contenido para redes sociales a cambio de trabajar sólo 24 horas a la semana, alojamiento gratis y una lista de ventajas que va más allá de dormir gratis. El alojamiento busca personas creativas que trabajen sólo cuatro horas diarias.

Cuatro horas diarias de trabajo: ¿en qué consiste la ayuda que se pide?

La función del voluntario es generar contenido sobre el hostel y sus alrededores. Eso incluye hacer y editar fotografías, grabar, montar y publicar vídeos, mantener actualizadas las redes sociales y redactar publicaciones sobre el establecimiento y la experiencia de alojarse allí.

Entre los principales reclamos para las cámaras destacan la naturaleza y la fauna de Puerto Madryn. Es uno de los grandes atractivos de una región a la que cada año viajan miles de turistas que recorren la Patagonia argentina.

¿Qué incluye la oferta en Puerto Madryn?

La base del intercambio es una cama gratuita en habitación compartida y el desayuno incluido todos los días de la estancia. Los voluntarios también tendrán acceso a internet, cocina equipada y lavandería.

A eso se suman otros extras que ayudan a recortar gastos. Tienes a tu disposición bicicletas gratuitas, descuentos en restaurantes, tours y excursiones, y el traslado hasta el alojamiento.

Además, cada semana contarán con un día libre para organizar sus propias escapadas. Para quien viaja con poco presupuesto, la cuenta es sencilla. Dormir y desayunar suelen ser dos de los gastos fijos de cualquier viaje, y en este caso quedan cubiertos.

Requisitos para apuntarse de voluntario

La oferta para ser voluntario en Puerto Madryn recoge estos requisitos. Los candidatos deben tener entre 18 y 40 años, hablar español con fluidez y contar con un nivel intermedio de inglés. La experiencia dura 15 días en total. Pueden optar tanto personas que viajen solas como parejas.

Las personas que cumplan estos requisitos pueden presentar su candidatura a través de Worldpackers, la plataforma donde el hostel ha publicado la propuesta. Después, el propio alojamiento será quien elija a los voluntarios seleccionados.